 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Abstimmung Gemeinde St. Moritz Nein zu CEO-Modell für die Gemeinde St. Moritz

Das St. Moritzer Stimmvolk lehnt ein CEO-Modell für die Gemeinde ab. Dieses hätte das Gemeindepräsidium teilweise ersetzen sollen.

26.09.2025, 16:30

Teilen

Die Gemeinde St. Moritz hätte künftig wie ein Unternehmen funktionieren sollen. Ein oder eine CEO hätte die operative Führung übernommen und die Verwaltung geleitet. Der Gemeindevorstand hätte sich auf strategische Entscheide konzentriert. Doch die Stimmbevölkerung lehnte das neue Modell ab.

CEO-Modell

St. Moritz: Teilrevision Gemeindeverfassung

  • JA

    41.7%

    508 Stimmen

  • NEIN

    58.3%

    709 Stimmen

Ein CEO-Modell kenne man aus der Privatwirtschaft, sagt Martin Binkert von der Mitte-Fraktion im St. Moritzer Gemeindeparlament – die Fraktion war gegen die Vorlage: «Es ist ein Modell, das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht in eine Gemeindestruktur gehört.» Im Vorfeld wurde argumentiert, mit dem CEO-Modell würde eine zusätzliche Führungsebene eingeführt.

Der Gemeindepräsident von St. Moritz sieht die Kommunikation als Grund für das Nein. Der Titel «CEO-Modell» sei nicht ideal gewesen, so Christian Jott Jenny: «CEOs haben es in der heutigen Zeit imagemässig schwer in der Bevölkerung.» Es sei zudem offensichtlich nicht gelungen, die Bevölkerung von den Vorteilen zu überzeugen.

Ja zu Reduktion des Gemeindeparlaments

Einem zweiten Antrag, welcher die Teilrevision der Gemeindeverfassung betrifft, stimmte die St. Moritzer Stimmbevölkerung zu, der. Das Gemeindeparlament wird von 17 auf elf Mitglieder reduziert.

Reduktion Gemeinderat auf 11 Mitglieder

St. Moritz: Teilrevision Gemeindeverfassung

  • JA

    72.6%

    894 Stimmen

  • NEIN

    27.4%

    338 Stimmen

Mit der Reduktion des Parlaments werde es einfacher, neue Mitglieder zu finden, argumentierten die Befürworterinnen und Befürworter.

Alpenstadt mit schneebedecktem Berg im Hintergrund.
Legende: St. Moritz geht keine neuen Wege in der Organisation der Gemeinde. Keystone/Christian Beutler

Als drittes lehnte die St. Moritzer Stimmbevölkerung ein neues Gesetz über die Entschädigung von lokalen Politikerinnen und Politikern und Behördenmitgliedern ab. Im Gesetz hätten für die Entschädigungen Bandbreiten festgelegt werden sollen.

Entschädigung Behördenorgane

St. Moritz: Gesetz über die Entschädigung von Mitgliedern kommunaler Organe, Behörden und Kommissionen

  • JA

    37.6%

    450 Stimmen

  • NEIN

    62.4%

    746 Stimmen

Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Laut dem Komitee sei das Gesetz intransparent und gebe dem Gemeindevorstand einen unverhältnismässigen Spielraum, um seine eigenen Vergütungen festzulegen.

Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden, 28.9.2025, 17:30 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)