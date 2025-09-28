Im Kanton Graubünden gibt es in verschiedenen Gemeinden Abstimmungen oder Wahlen. Eine Auswahl.

Flims

In der Gemeinde Flims kann die Fidazerwaldstrasse saniert werden. Die Stimmbevölkerung hat dem Forstprojekt mit 53 Prozent zugestimmt. Ein grösserer Teil der Kosten von 925'000 Franken übernimmt der Kanton.

Weiter hat das Flimser Stimmvolk der Totalrevision des Feuerwehrgesetzes zugestimmt. Dieses ersetzt das bisherige Gesetz aus dem Jahr 1997 und ist laut der Gemeinde klarer formuliert sowie übersichtlicher. Eine Änderung betrifft den jährlichen Pflichtersatz: Dieser wird von 300 auf 400 Franken erhöht.

Klosters

Im Zentrum von Klosters soll ein unterirdisches Parkhaus entstehen. Die Stimmbevölkerung hat einem Kredit von rund 31 Millionen Franken zugestimmt. Das Parkhaus Casanna in der Nähe des Bahnhofs wird auf vier Geschossen 368 Parkplätze bieten. Über dem Parkhaus ist ein Park geplant.

Lumnezia

Die Gemeinde Lumenzia kauft in Vella ein Parzelle zu einem Preis von 1.35 Millionen Franken. Die Stimmbevölkerung sagte klar Ja. Eine Erbengemeinschaft gab der Gemeinde die Möglichkeit, das Haus mit fünf Wohnungen zu kaufen, um so einen Verkauf an Personen mit spekulativen Absichten zu verhindern, hiess es in Botschaft.

St. Moritz

Die Gemeinde St. Moritz erhält kein CEO-Modell. Die Stimmbevölkerung hat die entsprechende Teilrevision der Gemeindeverfassung abgelehnt. Ein oder eine CEO hätte künftig die operative Leitung der Gemeinde übernehmen sollen. Der Gemeindevorstand hätte sich auf strategische Entscheidungen konzertiert.

Ja gesagt hat das St. Moritzer Stimmvolk zu einer Reduktion des Gemeindeparlaments. Dieses hat statt 17 neu noch elf Mitglieder.

Surses

Die Gemeinde Surses hat zwei neue Mitglieder im Gemeindevorstand. Gewählt wurden Thomas Eugen Metzler und Michael Klein. Irene Kolb trat zur Wiederwahl an, holte aber nicht genügend Stimmen. Der zweite Sitz wurde frei, weil Romeo Poltera sich nicht mehr zur Wahl stellte.