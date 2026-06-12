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Abstimmung Kanton Aargau Rettet Aargauer Stimmvolk Gemeinde vor dem Verkehrskollaps?

Für 384 Millionen Franken soll das Verkehrsproblem in der Gemeinde Suhr gelöst werden. Wie entscheidet das Stimmvolk?

12.06.2026, 16:44

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Lkw an einer geschlossenen Bahnschranke auf einer Landstrasse.
Legende: Gegen den Stau? Das Aargauer Stimmvolk entscheidet über das Projekt Veras SRF

Die Aargauer Gemeinde Suhr leidet unter dem Verkehr: Täglich zwängen sich über 20’000 Fahrzeuge durch die Gemeinde. Ein wichtiger Grund dafür ist die besondere Lage von Suhr, wo sich die Autobahn A1 sowie die Verkehrsachsen West-Ost und die Nord-Süd-Verbindung ins Wynental kreuzen.

Nun über das Projekt «Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr», kurz Veras, abgestimmt. Geplant sind knapp fünf Kilometer neue Strassen, ein Tunnel, eine neue Brücke über das Flüsschen Wyna und zahlreiche Strassenüberführungen. Das Projekt wird voraussichtlich 384 Millionen Franken kosten – das teuerste Strassenprojekt, das es im Kanton Aargau je gab.

So soll es in Zukunft in Suhr aussehen

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  • Bild 1 von 6. Kein Warten mehr am Bahnübergang: Mit Veras sollen Strasse und Zug sich nicht mehr in die Quere kommen. Bildquelle: Visualisierung/Kanton Aargau.
    Zug unter Überführung in ländlicher Stadtlandschaft.
  • Bild 2 von 6. Dafür soll eine neue Überführung über die Bernstrasse sorgen. Bildquelle: Visualisierung/Kanton Aargau.
    Menschen und Fahrzeuge auf erhöhter Strasse und Fusswegen in städtischer Umgebung.
  • Bild 3 von 6. Fast fünf Kilometer neue Strassen beinhaltet das Verkehrsprojekt Veras. Bildquelle: Kanton Aargau.
    Karte mit Strasseninfrastruktur, Veloverbindungen und Grünraumaufwertungen in Suhr, Oberentfelden, Gränichen.
  • Bild 4 von 6. Mit Veras soll ein 843 Meter langer Tunnel gebaut werden. Bildquelle: Visualisierung/Kanton Aargau.
    Luftaufnahme einer Strasse mit Tunnel und umliegenden Feldern.
  • Bild 5 von 6. Damit wird die Gemeinde Suhr in Richtung Südost umfahren. Bildquelle: Visualisierung/Kanton Aargau.
    Stadtansicht mit Strassen und Gebäuden, im Hintergrund Hügel.
  • Bild 6 von 6. Im Projekt ist auch eine neue Unterführung für den Fuss- und Veloverkehr geplant. Bildquelle: Visualisierung/Kanton Aargau.
    Überblick über eine Strassenkreuzung mit Autos und Lastwagen, umgeben von grünen Feldern und Gebäuden.
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Befürworterinnen und Befürworter (u.a. SVP, FDP, Mitte, EVP) sehen Veras als wegweisendes Verkehrsprojekt zur Entlastung der Region und zur Anbindung des Wynentals.

Gegnerinnen und Gegner sprechen von Symptombekämpfung, die Umfahrung werde Mehrverkehr produzieren. Allerdings ist Links-Grün gespalten: Mehrere regionale Parteien sind für das Projekt, die kantonalen zum Teil dagegen.

Weitere Vorlage: Initiative zur Bildungsqualität

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Das Stimmvolk entscheidet auch über die Volksinitiative «Bildungsqualität sichern – Jetzt!». Diese will die Qualität der Schulen sichern und in der Verfassung verankern. Zu den konkreten Forderungen gehört unter anderem, dass genügend qualifiziertes Personal ausgebildet und die maximale Klassengrösse reduziert wird.

Abstimmungsdossier

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Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 14.6.2026, 12:30 Uhr ; 

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