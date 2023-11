Klares Ja: Baselland nimmt eine Gebühr für Bauschutt an

Änderung Kantonsverfassung Kanton Basel-Landschaft: Einführung kantonaler Deponieabgaben JA 71.4% 33'802 Stimmen

NEIN 28.6% 13'513 Stimmen

Änderung Umweltschutzgesetz Kanton Basel-Landschaft: Einführung kantonaler Deponieabgaben JA 71.4% 33'789 Stimmen

NEIN 28.6% 13'516 Stimmen

Mit diesem klaren Ja führt Baselland eine Abgabe zur Entsorgung von Bauschutt ein. Diese kann bis zu 50 Franken pro Tonne kosten. Das eindeutige Ergebnis ist nicht überraschend: Eine Mehrheit der Parteien hat sich für die Einführung ausgesprochen. Nur die SVP war dagegen.

In den Bauschuttdeponien im Baselbiet wird der Platz knapp, auch weil Deponieren billiger ist als aufbereiten. Deshalb soll in Zukunft weniger Bauschutt entsorgt und viel mehr wieder verwendet werden. Dieses Ziel hat sich die Baselbieter Regierung gesetzt und sie hat eine Mehrheit des Parlaments überzeugen können.

05:34 Video Die Entsorgung von Bauschutt soll im Baselbiet mehr kosten Aus 10 vor 10 vom 17.11.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 34 Sekunden.

Zunächst soll die Gebühr auf 10 Franken beschränkt werden. Möglich sei auch, dass der Kanton in einem zweiten Schritt ganz darauf verzichtet.

Alle Parteien ausser SVP dafür

Die Vorlage ist auf breite Zustimmung gestossen: Neben SP und Grünen sind auch EVP, GLP, Mitte und FDP dafür. Gegen die Gebühr spricht sich einzig die SVP aus.

Audio Aus dem Archiv: Gebühr für das Bauschutt-Recycling 03:18 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 30.10.2023. Bild: Keystone/Christian Beutler abspielen. Laufzeit 3 Minuten 18 Sekunden.

Im Abstimmungskampf hatte SVP-Landrat Andreas Trüssel gesagt: «Es stört mich, dass der Staat eingreifen will. Die Firmen sind selber in der Lage, für ein Bauschutt-Recycling zu sorgen». Statt eine Gebühr einzuführen, müsse der Kanton vielmehr neue Standorte suchen.

Legende: Heutige Deponie-Standorte im Kanton Baselland. ZvG, BAUSTOFFKREISLAUF REGIO BASEL

Allerdings haben neue Deponiestandorte einen schweren Stand im Kanton Baselland. Dies zeigte sich, als es um die Planung neuer Deponien im Laufental ging. Der Widerstand in der Bevölkerung war gross – nicht nur im Laufental. Denn am Ende wurden die neuen Standorte an der Urne von einer Mehrheit aller Baselbieter Stimmberechtigen abgelehnt.

FDP: Kröte geschluckt

Dass auch die Freisinnigen die Idee einer Gebühr unterstützen, obwohl sie normalerweise gegen neuen Gebühren sind, hatte FDP-Landrat Rolf Blatter im Abstimmungskampf so erklärt: «Klar sind wir nicht Freunde von neuen Abgaben. Aber der Markt funktioniert hier nicht so wie er sollte und dann haben wir diese Kröte halt geschluckt.»

Kanton verschickt Wahlzettel fürs Altpapier Box aufklappen Box zuklappen Mit den Abstimmungsunterlagen zum 19. November hat die Baselbieter Landeskanzlei auch Wahlzettel für einen zweiten Wahlgang im Ständerat verschickt. Weil Maya Graf (Grüne) aber bereits am 22. Oktober das absolute Mehr erreichte und so im ersten Wahlgang gewählt wurde, ist ein zweiter Wahlgang hinfällig. Aus logistischen Gründen sei es nicht anders möglich gewesen, die Wahlzettel nun trotz ausbleibender Wahl an alle Haushalte zu verschicken, sagt Regierungssprecher Nic Kaufmann gegenüber der «bz basel». Die Alternative wäre ein späterer Termin für die Nachwahl gewesen. Dann hätte es zeitlich aber nicht gereicht, um das Ständeratsmitglied anfangs Dezember zu vereidigen.

Dass Bauen im Kanton Baselland mit der Gebühr nun viel teurer wird, glaubt Bau- und Umweltdirektor Isaac Reber (Grüne) indes nicht. «Unsere Deponien sind so günstig, dass die halbe Schweiz hier ihren Bauschutt deponiert», hatte Reber in der Landratsdebatte gesagt.