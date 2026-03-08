Gleich mehrere Initiativen kommen an die Urne. Unter anderem geht es um Tempobeschränkungen und Steuerabzüge.

Die Einführung von Tempo 30 auf Hauptstrassen führt landauf, landab regelmässig zu Kontroversen. Im Baselbiet entscheidet am Sonntag die Stimmbevölkerung, ob vor der Einführung einer Tempobeschränkung die breite Bevölkerung befragt werden muss.

Eine Initiative verlangt, dass Gemeinden beim Kanton nur dann einen Antrag auf Tempo 30 stellen dürfen sollen, wenn zuvor die Stimmberechtigten darüber abgestimmt haben. Bisher ist das meist Sache der Gemeinderäte. Hinter der Initiative stehen bürgerliche Parteien und der TCS.

Legende: Die Initiative «Tempo 30 – nur mit Zustimmung des Volkes» wurde vom TCS lanciert und hat das Ziel, dass Entscheide für Tempo 30 demokratisch besser abgestützt sind. Keystone/Jean-Christophe Bott

Daneben wird über eine Initiative der SVP abgestimmt, die einen Abzug der Krankenkassenprämien auf der Steuererklärung fordert. Die Regierung empfiehlt eine Ablehnung, weil die Initiative hohe Steuerausfälle für Kanton und Gemeinden zur Folge hätte.

Transparenz- und Solar-Initiative

Mit der «Solar-Initiative» und der «Transparenz-Initiative» stehen weitere Volksbegehren zur Abstimmung. Zudem wird über eine Verfassungsänderung entschieden. Mit dieser soll die sogenannte Kreislaufwirtschaft gefördert werden.