Die Mieten steigen und steigen – jetzt soll im Kanton Bern eine Formularpflicht Gegensteuer geben.

Die Mieten in der Schweiz sind in den letzten 20 Jahren um fast 30 Prozent gestiegen. Viele Menschen spüren das im Portemonnaie. Im Kanton Bern will der Mieterinnen- und Mieterverband deshalb mehr Transparenz schaffen – mit der «Miet-Initiative», über die am 28. September abgestimmt wird.

Die Initiative fordert: Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, sollen Vermieterinnen und Vermieter den bisherigen Mietzins offenlegen müssen – und zwar mit einem offiziellen Formular. Diese Formularpflicht soll jedoch nur dann gelten, wenn im Kanton Bern besonders wenige Wohnungen leer stehen – konkret: bei einer Leerstandsquote von 1.5 Prozent oder tiefer.

Die Idee dahinter: Mietpreise sollen nicht einfach bei jedem Mieterwechsel stark angehoben werden können – ohne dass die neuen Mieter wissen, wie viel zuvor bezahlt wurde.

Die Initiative wird von SP, Grünen und EVP unterstützt. Lanciert wurde sie vom Mieterinnen- und Mieterverband des Kantons Bern.