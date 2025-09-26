Die Mieten steigen und steigen. Jetzt soll im Kanton Bern eine Formularpflicht Gegensteuer geben.

Miet-Initiative Kanton Bern: Volksinitiative «Für faire und bezahlbare Mieten dank transparenter Vormiete» JA 51.2% 176'972 Stimmen

NEIN 48.8% 168'723 Stimmen

Es ist ein Triumph für den Mieterverband: Die bernischen Stimmberechtigen haben die Miet-Initiative mit 51.2 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Den Ausschlag haben die Städte Bern und Biel gegeben, welche die Initiative wuchtig angenommen haben.

Die Mehrheit liess sich von den Argumenten der Initiantinnen überzeugen: Eine transparente Vormiete helfe den anhaltenden Anstieg der Mietzinsen zu dämpfen. Die Stimmbeteiligung liegt bei 46.6 Prozent.

Sabina Meier vom Mieterverband ist erfreut: «Mieterinnen und Mieter sind stark unter Druck, nicht nur in den Städten. Jetzt haben wir endlich ein neues Instrument, um die Mietzinsspirale zu bekämpfen.»

Legende: Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, müssen Vermieterinnen und Vermieter den bisherigen Mietzins künftig offenlegen müssen Keystone/Christian Beutler

Die bürgerliche Regierung und die Parlamentsmehrheit hatten die Initiative abgelehnt. «Das Abstimmungsresultat zeigt, dass sich die Bevölkerung wegen der steigenden Mieten Sorgen macht und Massnahmen fordert», sagt die zuständige SP-Regierungsrätin Evi Allemann.

Das soll die Formularpflicht bringen

Was sind die Folgen der Initiative? Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, müssen Vermieterinnen und Vermieter künftig den bisherigen Mietzins offenlegen – und zwar mit einem offiziellen Formular.

Diese Formularpflicht soll jedoch nur dann gelten, wenn im Kanton Bern besonders wenige Wohnungen leer stehen – konkret: bei einer Leerstandsquote von 1.5 Prozent oder tiefer.

Die Idee dahinter: Mietpreise sollen nicht einfach bei jedem Mieterwechsel stark angehoben werden können – ohne dass die neuen Mieter wissen, wie viel zuvor bezahlt wurde.

Die Initiative wird von SP, Grünen und EVP unterstützt. Lanciert wurde sie vom Mieterinnen- und Mieterverband des Kantons Bern. Die Bürgerlichen stellten sich klar dagegen.