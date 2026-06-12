Die Stimmberechtigten entscheiden über das 147-Millionen-Franken-Projekt. Es zeichnet sich ein Stadt-Land-Graben ab.

Mittlerweile sind acht von zehn Verwaltungskreisen ausgezählt. Dabei zeichnet sich ab, dass es einen Stadt-Land-Graben geben wird. So sagen ausser dem Verwaltungskreis Biel die sieben anderen deutlich Nein zum Projektierungskredit.

Das Kunstmuseum in Bern ist in die Jahre gekommen. Nun soll das Erneuerungsprojekt «Eiger» Abhilfe schaffen. Der Kanton Bern stimmt am Sonntag über einen Projektierungskredit von 15.7 Millionen Franken für die Planung ab. Insgesamt sollen Sanierung und Neubau 147 Millionen Franken kosten, 81 Millionen trägt der Kanton.

Legende: Regenwasser im Ausstellungssaal: Weil Rohre leck sind, fliesst immer wieder Wasser in die Ausstellung. Kunstmuseum Bern

Die SVP sowie Vertreter von EDU und GLP haben das Referendum ergriffen. Eine Sanierung sei zwar nötig, aber nicht zu diesem Preis. «Mich stört, dass man die Architektur ins Zentrum stellt und nicht die Kunst», sagt GLP-Grossrat Beat Cattaruzza. «Statt teure Bauten zu erstellen, soll die Kunst hinaus zu den Leuten.»

Projekt «Eiger» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Mehr Platz für Kunst und Menschen: Das Projekt «Eiger» hat den Architekturwettbewerb gewonnen. Studio Blomen/Schmidlin Architekten Das Projekt «Eiger» hat sich im Architekturwettbewerb durchgesetzt. Es sieht vor, das historische Gebäude – den Stettlerbau von 1879 – zu erneuern. Der Erweiterungsbau von 1983 soll einem Neubau weichen. Zudem soll das Nachbargebäude, das derzeit noch von der Kantonspolizei genutzt wird, in den Museumsbetrieb integriert werden.

Die Befürworter sagen, mit dem Bauvorhaben könne das Museum Wartungskosten und Energie sparen und in Zukunft ein wichtiges Kulturerbe bewahren. «Die Gemälde einfach an der Strasse als Standplatz aufzuhängen, ist keine Lösung», sagt SP-Grossrätin Oriana Pardini. «Das Kunstmuseum ist ein wichtiger öffentlicher Ort.»

Bei einem Ja zum Projektierungskredit will sich Medizinalpionier Hansjörg Wyss mit 30 Millionen Franken beteiligen.