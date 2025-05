Ombudsgesetz: Was andere Kantone längst kennen, soll nun auch im Kanton Schaffhausen entstehen: eine unabhängige Beschwerdeinstanz, die in Konfliktfällen zwischen Volk und Verwaltung vermittelt. Auslöser waren Missstände an der kantonalen Schulzahnklinik. Die klare Mehrheit des Kantonsrats ist für die Ombudsstelle. Eine bürgerliche Minderheit sieht «keinen Bedarf, den Staat aufzublähen».