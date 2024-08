Legende: SRF

«Eine übergrosse Hand, die nach Strommasten greift: Mit einem blau-gelben Plakat weibelten die Gegner der Axpo-Verträge für ein Nein. Die klare Botschaft der Nein-Kampagne griff bei der Bevölkerung. Auch bürgerliche Landgemeinden stellten sich hinter das links-grüne Anliegen: «Hände weg von unserem Strom». Dass das neue Vertragswerk eine Teil-Privatisierung nicht ausschliesst, passt vielen in Schaffhausen nicht, unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Die Politik, die sich im Vorfeld klar hinter die Verträge stellte, hat es verpasst, die Vorteile der Verträge in einer spürbaren Ja-Kampagne besser zu erklären. Nun steht sie vor einem Scherbenhaufen – und steht gegenüber der anderen Eignerkantone in Erklärungsnot.»

Mirjam Fuchs ist SRF-TV-Korrespondentin für Zürich und Schaffhausen