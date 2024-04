Axpo eröffnet in Domat/Ems grösste Anlage für grünen Wasserstoff

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Energiekonzern Axpo hat in Domat/Ems in Graubünden die grösste Schweizer Anlage für grünen Wasserstoff eröffnet.

Sie produziert jährlich bis zu 350 Tonnen Wasserstoff und nutzt dafür den Strom des Wasserkraftwerks Reichenau.

Mit der Anlage können laut Axpo pro Jahr 1.5 Millionen Liter Dieseltreibstoff eingespart werden. Sie ist damit die schweizweit grösste Anlage zur Produktion von CO₂-neutralem Wasserstoff. Mit ihrem direkten Anschluss an ein Flusswasserkraftwerk produziert die Anlage nach rund einem Jahr Bauzeit klimaneutral.

«Die ganze Wasserstoffwirtschaft befindet sich in der Entwicklung. Die Technologie ist eigentlich schon lange vorhanden, aber die wirtschaftlichen Modelle sind nach wie vor relativ unklar», sagte Axpo-Geschäftsführer Christoph Brand während der Eröffnung der Anlage in Domat/Ems. Die Zusammenarbeit mit Gemeinde und Kanton laufe reibungslos und es habe keine Einsprachen gegen den Bau des Projekts gegeben.

Legende: Blick auf die Wasserstoffanlage des Energieunternehmens Axpo, aufgenommen am 26. April 2024 in Domat/Ems. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Die Axpo vertreibt ihren Wasserstoff nicht selber, sondern verkauft ihn an die Grosshändler. Einige Kilometer weiter in Chur steht die einzige Wasserstoff-Tankstelle im Kanton Graubünden für Autos und LKWs. Die Betreiberin Coop ist am neuen lokalen Wasserstoff interessiert.

Doch leider laufe das Geschäft noch nicht rund, räumt Beat Hirschi, Leiter Technik Mineralöl bei Coop, ein. Und liefert dafür Gründe: «Als die Wasserstoff-Mobilität in der Schweiz aufkam, begann gerade die letzte Energiekrise. Die Preise stiegen massiv an, es gab sehr viele Rückschritte bei den Fahrzeugen und die Leute wurden vorsichtiger.»

Axpo will Wasserstoff-Projekte vorantreiben

Grüner Wasserstoff gehört laut Axpo vor allem im Bereich der Industrie und der Mobilität zu den wichtigen klimafreundlichen Energieträgern und sei ein zentrales Puzzlestück im Zuge der Dekarbonisierung. Die Aufnahme von Wasserstoff in den Energiemix dürfte eine immer wichtigere Rolle in der künftigen Versorgungssicherheit spielen.

Entsprechend wolle man Wasserstoff-Technologien weiter vorantreiben, betonte Christoph Brand. Zusammen mit der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees plant der Energiekonzern etwa das erste mit grünem Wasserstoff der Axpo betriebene Passagierschiff. Auch beteilige man sich an Wasserstoff-Projekten in Frankreich und Italien.