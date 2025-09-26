Das Stimmvolk sagt Ja zu höheren Einstiegslöhnen für Lehrpersonen

Höherer Einstiegslohn für Lehrpersonen Kanton Schwyz: Teilrevision des Personal- und Besoldungsgesetzes für die Lehrpersonen an der Volksschule JA 53.2% 32'082 Stimmen

NEIN 46.8% 28'171 Stimmen

Der Kanton Schwyz soll gegen den Mangel an Lehrpersonen vorgehen. Das ist die Meinung der Mehrheit der Stimmbevölkerung. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 53 Prozent sagt das Stimmvolk ja zu höheren Einstiegslöhnen bei Lehrpersonen.

Vor allem die Gemeinden im äusseren Kantonsteil stimmten deutlich für die Vorlage. Dort grenzt Schwyz an den Kanton Zürich, der deutlich bessere Einstiegslöhne zahlt.

Absolventinnen und Absolventen der Pädagogischen Hochschule Schwyz suchen sich wegen der höheren Löhne Stellen ausserhalb des Kantons, wie eine Umfrage von 2023 zeigt. Um mehr Lehrpersonen im Kanton zu halten, wollte sich Schwyz besser positionieren. Der Erziehungsrat schlug eine Erhöhung des Einstiegsgehalts um rund 8'500 Franken pro Jahr vor.

Legende: Februar 2024: Vor dem Schwyzer Rathaus demonstrierten Lehrerinnen und Lehrer für bessere Arbeitsbedingungen. Keystone/ URS FLUEELER

Im Kantonsparlament wurde der Vorschlag von fast allen Parteien angenommen – nur die SVP stimmte geschlossen dagegen. Für die Partei war der Lohn der falsche Ansatz, um den Lehrberuf attraktiver zu machen. Deshalb kam das Geschäft nun an die Urne.

Neben der Lohnerhöhung stimmte die Schwyzer Stimmbevölkerung am 28. September 2025 auch über die Kündigungsfrist für Lehrpersonen ab. Diese soll von vier auf sechs Monate verlängert werden, damit Schulleitungen mehr Zeit für Neuanstellungen haben.

