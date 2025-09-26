100 von 106 Solothurner Gemeinden sind ausgezählt, alle lehnen bisher das Kita-Gesetz ab.

Die Vorlage von Parlament und Regierung liegt mit 68 Prozent Nein-Stimmen zurück.

Auch die Beteiligung des Kantons am Ausbau des Bahnhofs Solothurn wird sehr wahrscheinlich abgelehnt.

Beim Hochwasserschutz des Flüsschens Dünnern ist das Ja-Lager ganz leicht vorne.

Das Nein zum Solothurner Kita-Gesetz ist fast beschlossen. In keiner der ausgezählten 100 Gemeinden gab es bisher ein Ja. Es fehlen zwar noch die Städte Solothurn und Olten, die Stadt Grenchen hat die Vorlage aber deutlich abgelehnt. Gegen die Vorlage geweibelt hat vor allem die SVP. Auch die FDP hat die Nein-Parole herausgegeben.

Ebenfalls abgelehnt werden dürfte der Kredit für den Ausbau des Hauptbahnhofs Solothurn. Dort beträgt der Anteil der Nein-Stimmen aktuell 59 Prozent. Ja gesagt haben bisher Gemeinden rund um die Stadt Solothurn.

Beim Hochwasserschutz der Dünnern gibt es im Moment leicht mehr Ja-Stimmen – 51 Prozent.

Das will die Kita-Vorlage

Das Kita-Gesetz sieht im Kanton Solothurn Betreuungsgutscheine vor. Die Gutscheine können Familien in Kindertagesstätten, einem Hort oder bei Tagesfamilien einlösen. Wie hoch die finanzielle Unterstützung ausfällt, hängt vom Einkommen und dem Vermögen der Familie ab.

Legende: Von den unter 4-jährigen Kindern werden in der Schweiz rund 40 Prozent in Kindertagesstätten betreut. Etwa gleich gross ist der Anteil der Kinder, bei denen die Grosseltern einen Teil der Betreuung übernehmen. Keystone / Christian Beutler

Die Gemeinden sollen die Betreuungsgutscheine finanzieren, der Kanton würde sich mit 40 Prozent an den Kosten beteiligen. Profitieren würden davon rund 90 Prozent der Familien.

Der Regierungsrat rechnet für die Gemeinden mit Kosten von 11.7 Millionen Franken. Da viele Gemeinden heute schon eine finanzielle Unterstützung anbieten, wären die Mehrkosten bei bis zu 3 Millionen Franken.

Der Kanton müsste pro Jahr 7.6 bis 8.6 Millionen Franken bezahlen. Die Eltern selbst würden weiterhin den Grossteil der Kosten tragen, mit einem Beitrag von bis zu 19.5 Millionen Franken.

Die Vorlage ist politisch umstritten. SVP, FDP und EVP haben die Nein-Parole herausgegeben. Sie argumentieren vor allem mit den Kosten. Sie befürchten aber auch einen Verlust der Gemeindeautonomie.

Für das Gesetz sind SP, Grüne, Mitte und GLP sowie die Wirtschaftsverbände. Auch einige Vertreterinnen und Vertreter der FDP setzen sich für die Vorlage ein.