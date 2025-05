Die kantonale Hundesteuer war von Anfang an umstritten. Nach Kritik in der Vernehmlassung hatte der Regierungsrat die Steuer aus dem Entwurf des Hundegesetzes gestrichen. In der Parlamentsdebatte – geprägt von den finanziellen Problemen des Kantons – kam die Steuer dann wieder in die Vorlage.

Ein Nein empfehlen die SVP und der Parteivorstand der FDP. Im Parlament hatte die Mehrheit der FDP-Vertreterinnen und Vertreter allerdings Ja gestimmt.

Ein Ja empfehlen die Mitte, die Grünen und die GLP.

Die SP hat Stimmfreigabe beschlossen. Im Parlament hatten ihre Kantonsrätinnen und -räte noch grossmehrheitlich Ja gestimmt.