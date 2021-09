Tausende demonstrieren an der Genfer Pride für die «Ehe für alle»

Tausende Menschen haben am Samstagnachmittag in Genf an einem Pride-Umzug teilgenommen.

Sie demonstrierten so für die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft und für ein Ja zur «Ehe für alle»-Abstimmung am 26. September.

Der Umzug zog durch die Innenstadt und war Teil der mehrtägigen «Geneva Pride».

00:36 Video Aus dem Archiv: Zehntausende an der Pride in Zürich Aus News-Clip vom 04.09.2021. abspielen

Am «Marche des Fiertés» (Marsch der Stolzen) bewegten sich Tausende als Teil der mehrtägigen Pride durch die Genfer Innenstadt und verhüllten Genf in den Regenbogenfarben, dem Symbol der LGBTQ-Community (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans und Queer).

1 / 4 Legende: Die Community zog farbenfroh durch Genf. Keystone 2 / 4 Legende: Der Umzug in Genf wurde von einem Cabrio begleitet, auf dem «Frisch verheiratet» stand. Keystone 3 / 4 Legende: Auf Plakaten und in Slogans war vor allem die bevorstehende Abstimmung über die «Ehe für alle» Thema. Keystone 4 / 4 Legende: Die Kundgebung begann vor dem Palais Wilson am See und führte durch die Innenstadt schliesslich zum Parc des Bastions. Keystone

Auf Plakaten und in Slogans war vor allem die bevorstehende Abstimmung über die «Ehe für alle» Thema. Am 26. September entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten an der Urne darüber, ob die zivilrechtliche Ehe künftig auch gleichgeschlechtlichen Paaren offenstehen soll.

02:15 Video Aus dem Archiv: Zurich Pride will kein «Pinkwashing» Aus Tagesschau vom 04.09.2021. abspielen

Die Kundgebung begann vor dem Palais Wilson am See und führte durch die Innenstadt schliesslich zum Parc des Bastions. Unter anderem dort fanden seit Mitte der Woche Konferenzen, Konzerte, Ausstellungen und Darbietungen rund um die Pride statt.