Im Kanton Glarus wurde gewählt. In Glarus und Glarus Nord kam es zu Ersatzwahlen. Eine Übersicht.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Glarus

Philipp Langlotz (parteilos) ist neu im Gemeinderat. Er ersetzt den parteilosen Hans Spälti, der nach fünf Jahren per Ende 2024 aus dem Rat zurücktritt. Sein Gegenkandidat, Remo Goethe (FDP), hat 400 Stimmen weniger gemacht. Das absolute Mehr liegt bei 1496 Stimmen.

Audio Glarus: Neu im Gemeinderat ist Philipp Langlotz 02:22 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 22.09.2024. Bild: Keystone/ARNO BALZARINI abspielen. Laufzeit 2 Minuten 22 Sekunden.

Glarus Nord

Die Ersatzwahl in den Gemeinderat ist nicht zustande gekommen. Weder Christoph Zwicky, Obstalden (SP) noch Yves Schlittler, Mollis (GLP) haben das absolute Mehr erreicht. Zwicky hat eine Wahl um 100 Stimmen verpasst. Der zweite Wahlgang findet am 13. Oktober statt.

Am 30. Juni wurde der amtierende Gemeinderat Fridolin Staub (SVP) im zweiten Wahlgang zum neuen Gemeindepräsident gewählt. Er trat am 1. August die Nachfolge von Thomas Kistler (SP) an, der nach sechs Jahren vom Präsidium zurückgetreten ist. Mit der Wahl von Fridolin Staub ins Präsidium wurde einer der sieben Sitze im Gemeinderat der grössten Glarner Gemeinde frei.