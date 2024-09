Per E-Mail teilen

Das aktuelle Nidwaldner Gemeindegesetz ist 50 Jahre alt.

Insbesondere die politischen Gemeinden wünschen sich darum eine Revision.

Die Neuerungen betreffen Gemeindeversammlungen und die Möglichkeit für elektronische Abstimmungen.

Am Gemeindegesetz des Kantons Nidwalden hat es in den letzten Jahren zwar vereinzelte Anpassungen gegeben, nun aber soll es generell überholt werden. Einige Anpassungen bedingen auch Änderungen an der Kantonsverfassung.

Gemeindeversammlungen könnten künftig früher angekündigt werden – nämlich schon vier Monate im Voraus.

Eine Änderung gäbe es auch bei den Gemeindepräsidien: Heute muss die Präsidentin oder der Präsident zwingend alle zwei Jahre neu gewählt werden. Neu sollen auch vierjährige Amtsperioden möglich sein. Und neu soll auf Gemeindeebene elektronisch abgestimmt werden können.

Die Vorlage ist bei allen politischen Parteien unbestritten.