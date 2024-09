Im Kanton St. Gallen gibt es in verschiedenen Gemeinden Abstimmungen oder Wahlen. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Balgach

In Balgach kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Keiner der fünf Kandidierenden hat das absolute Mehr erreicht. Urs Lüchinger (Die Mitte) hat am meisten Stimmen gemacht, vor Joel Zünd (SP) und den parteilosen Patrik Sieber und Claudio Kehl. Abgeschlagen am Schluss der Liste gelandet ist Sarah Bösch (parteilos).

Bad Ragaz

In Bad Ragaz ist noch kein Gemeindepräsident gewählt. Auch hier braucht es einen zweiten Wahlgang. Am meisten Stimmen hat Daniel Grünenfelder (Die Mitte) geholt, vor Jens Jäger (FDP). Die restlichen drei Kandidierenden liegen zurück.

Kirchberg

Gemeindepräsident Roman Habrik (FDP) hat die Wiederwahl geschafft. Seine Wahl war umstritten. Im Vorfeld hatte ein Gegenkomitee die Stimmbürgerschaft aufgefordert, die Namen von Nachbarn auf den Stimmzettel zu schreiben, um Habriks Wiederwahl zu verhindern. Geklappt hat das nicht. Für Vereinzelte hat es beachtliche 851 Stimmen gegeben. Roman Habrik hat aber insgesamt 1208 Stimmen geholt. Die Stimmbeteiligung liegt bei gut 45 Prozent.

Mels

Das Gemeindepräsidium ist noch nicht besetzt: Von den drei Kandidierenden hat niemand das absolute Mehr erreicht. Das beste Resultat hat Peter Schuhmacher (Die Mitte) gemacht, gefolgt von Roland Kohler und Reto Killias, beide FDP-Vertreter.

Der zweite Wahlgang findet am 24. November statt.

Mosnang

Der amtierende SVP-Gemeindepräsident Renato Truniger (SVP) droht mit dem Rücktritt, sollte Schulratspräsident Max Gmür (Mitte) wiedergewählt werden. Der Konflikt spaltet das Dorf. Für das Amt des Schulratspräsidiums kandidieren neben Max Gmür auch Monika Mutti-Schaltegger (FDP) und Géraldine Weidmann. (parteilos).

Rapperswil-Jona

Eine Schlappe für den bisherigen Stadtpräsidenten: Martin Stöckling (FDP) hat von den drei Kandidierenden mit 2534 Stimmen das schlechteste Resultat gemacht. Mit 4101 Stimmen hat die parteilose Kandidatin Barbara Dillier mit Abstand am besten abgeschnitten, und das bei einem absoluten Mehr von 4655 Stimmen. Barbara Dillier ist aktuell Präsidentin der Zürcher Gemeinde Fischenthal. Auf dem zweiten Platz und 50 Stimmen vor Stöckling liegt der amtierende Stadtrat Boris Meier (GLP).

Nein zum Projektierungskredit für ein neues Frei- und Hallenbad im Lido. Die Stimmberechtigten lehnen den Kredit von knapp 5 Millionen Franken mit 53 Prozent Nein-Stimmen ab. Die Stimmbeteiligung beträgt gut 53 Prozent.

Sargans

Das Gemeindepräsidium ist noch nicht besetzt. Keiner der vier Kandidierenden hat das absolute Mehr von 1023 Stimmen erreicht. Es braucht einen zweiten Wahlgang.

Mit 821 Stimmen schwingt Stefan Kohler (Die Mitte) oben auf, gefolgt von Markus Bonderer (SVP) und Andrea Büsser (Die Mitte). Chancenlos geblieben ist der parteilose Stephan Hager.

Sennwald

Der alte ist der neue: Gemeindepräsident Betrand Hug (parteilos) ist für vier weitere Jahre gewählt. Er ist in der Gemeinde umstritten und vom 74-jährigen ehemaligem Ständerat und Ausserrhoder Alt-Regierungsrat Hans Altherr (FDP) herausgefordert worden. Bertrand Hug hat fast 1000 Stimmen geholt, 200 Stimmen mehr als Hans Altherr.

St. Margrethen

Die Gemeinde stimmt über die Erneuerung der Badewassertechnik Bruggerhorn ab.

Wil

Der Angriff von Andreas Hüssy (SVP) ist ohne Erfolg geblieben: Hans Mäder (Die Mitte) ist im ersten Wahlgang als Stadtpräsident und Stadtrat bestätigt worden. Auch die Stadträte Andreas Breitenmoser (Die Mitte) und Jigme Shitsetsang (FDP) wurden wiedergewählt. Für die restlichen zwei Stadtratssitze braucht es einen zweiten Wahlgang.

Gut 76 Prozent der Stimmbevölkerung hat dem Baukredit von 12 Millionen Franken für eine Unterführung mit Fuss- und Veloweg sowie der Umgestaltung eines Parks zugestimmt. Die Stimmbeteiligung liegt bei 45 Prozent.

Walenstadt

Der neue Gemeindepräsident heisst David Eberle (FDP). Der Präsident der Ortsgemeinde hat sich im ersten Wahlgang durchgesetzt und seine beiden Konkurrenten hinter sich gelassen.