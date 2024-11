Legende: Alp Lutersarni im Entlebuch: Seit Oktober 2013 liefert das Windkraftwerk zuverlässig Strom. zvg/Sigi Tischler

Bisher gibt es in Luzern nur drei Windräder. Das Erste ging 2005 in der Unesco-Biosphäre Entlebuch in Betrieb. 2011 und 2013 wurden dort je eine weitere Anlage gebaut. Im kantonalen Richtplan sind 22 Gebiete vorgesehen, in denen Windräder gebaut werden können.