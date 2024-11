Der Duden bezeichnet den Genderstern als ein Zeichen, um alle Geschlechter sprachlich gleichzubehandeln. Er sei eine von mehreren Möglichkeiten, geschlechtergerecht zu formulieren. Allerdings ist er nicht Teil des amtlichen Regelwerks. Das heisst, es gibt keine offizielle Norm, die den Genderstern verbietet oder vorschreibt.

Verschiedene Städte und Gemeinden erlauben ihn, wie zum Beispiel Bern oder Luzern.

SRF strebt eine geschlechtergerechte Sprache an. In jungen, digitalen Kanälen (Youtube, Podcasts) und Programmen (Virus) ist der Genderdoppelpunkt oder eine sogenannte Genderpause (Glottisschlag) erlaubt. In der News-App und allen Formaten für die Zielgruppe ü45 wird darauf verzichtet.