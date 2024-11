Hackerangriff auf Gemeindeseiten

Aargauer Gemeinden sind am Sonntagmorgen von einem Cyber-Angriff betroffen, das meldet die Aargauer Zeitung. Aarau, Brugg oder auch Kölliken seien betroffen. Es sind Gemeinden, die für ihre Webseiten auf den Anbieter «Backslash» aus der Ostschweiz setzen. Das Problem trifft auch Gemeinden in anderen Kantonen.

Aarau

Das Budget 2025 der Einwohnergemeinde Aarau mit einem Steuerfuss von 96 Prozent ist deutlich bewilligt (5991 Ja, 840 Nein). Auch der Kredit für die mobile Altersarbeit mit jährlich wiederkehrenden Kosten (295'000 Franken bis 395'000 je nach Jahr) ist bewilligt, mit 4944 Ja-Stimmen zu 1863 Nein. Die mobile Altersarbeit ist aufsuchende Altersarbeit. Sie soll dafür sorgen, dass Menschen im Alter länger selbstständig bleiben können.

Legende: Die mobile Altersarbeit lief in Aarau als Pilotprojekt. Nun wird es fortgeführt. Das Ziel: Aarau will ältere Menschen auch dann erreichen, wenn sie zu Hause wohnen, was immer mehr vorkommt, sagt die Stadt. Keystone/Gaetan Bally

Brugg

Das Budget für das Jahr 2025 ist deutlich bewilligt (2952 Ja, 521 Nein). Der Kredit (25 Millionen Franken) für den Erwerb von zwei Liegenschaften an der Hauptstrasse 1 und Stapferstrasse 10 kommen an der Urne ebenfalls durch, mit 2802 Ja zu 662 Nein. Die Stadt will in den Gebäuden eine zentrale Verwaltung einrichten. Die Teilrevision der Gemeindeordnung ist deutlich angenommen worden (2603 Ja, 783 Nein).

Buchs

In Buchs können die Aarauer- und Mitteldorfstrasse saniert und aufgewertet werden. Mit 1225 Ja-Stimmen zu 615 Nein-Stimmen kommt das Vorhaben an der Urne durch. Das Strassenbauprojekt kostet rund 7.5 Millionen Franken. Das Projekt sei immens wichtig, betonte der Gemeinderat im Vorfeld. In Buchs kamen diverse Vorlagen in letzter Zeit nicht durch, unter anderem ein provisorisches Schulhaus. Auch das aktuelle Strassenprojekt war umstritten. Die Stimmbeteiligung lag bei 43.5 Prozent.

Legende: Die Aarauerstrasse in Buchs: Rund 4,7 Millionen des Sanierungskredits sind für das eigentliche Strassenbauprojekt – es handelt sich um den Gemeindeanteil, der Kanton zahlt den Rest. Rund 2,7 Millionen Franken werden für Gemeinde-Projekte (Bushaltestellen, Beleuchtung) verwendet. SRF

Obersiggenthal

In der Gemeinde kann der Kirchweg zwischen Landschreiberstrasse und Hertensteinstrasse für über sechs Millionen Franken saniert werden. Das Stimmvolk bewilligte das Vorhaben mit 1427 Ja- zu 807 Nein-Stimmen. Es gibt künftig eine schmalere Strasse, breitere Trottoirs und neue Leitungen. 2026 soll Baustart sein.

Tegerfelden

Der Kredit von 55'000 Franken für Tempo 30 kommt in der Gemeinde Tegerfelden ganz knapp durch, mit 228 Ja zu 219 Nein. Die Gemeindeversammlung war im Sommer für Tempo 30 in mehreren Perimetern des Dorfes. Daraufhin hatte die SVP das Referendum ergriffen. Die Partei plane weitere Schritte gegen die Einführung von Tempo 30, sagt sie auf Anfrage.