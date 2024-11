Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nach jahrelangem Ringen gibt es für die Winterthurer Bevölkerung ein zweites Hallenbad. Die Stimmbevölkerung hat sich für ein Projekt auf dem Areal des Sportparks Deutweg ausgesprochen. Der Ja-Stimmen-Anteil liegt bei gut 62 Prozent.

Realisieren soll das Projekt das Winterthurer Unternehmen Win4 AG. Die Firma soll das öffentliche Hallenbad bauen und betreiben, die Stadt mietet sich nachher ein – für knapp drei Millionen Franken im Jahr.

Der Stadtrat hatte sich angesichts knapper Finanzen im Vorfeld gegen das Miethallenbad ausgesprochen. Aber: Der Bedarf für ein zweites Hallenbad scheint in Winterthur unbestritten.

Sicherheitsbedenken dürften mitgespielt haben

Denn das Bundesamt für Sport empfiehlt pro 50'000 Einwohnerinnen ein Hallenbad. Für die über 120'000 Winterthurerinnen und Winterthurer gibt es aktuell aber nur eines, das Hallenbad Geiselweid.

Durch diesen Hallenbadmangel können in Winterthur auch die Empfehlungen für den obligatorischen Schwimmunterricht nicht erfüllt werden. Kinder in der Unterstufe erhalten nur gerade halb so viele Schwimmlektionen wie angeraten, nämlich knapp 20.

Legende: Die Winterthurerinnen und Winterthurer schwimmen vermutlich schon bald in einem zweiten Hallenbad. Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Konsequenz: Jedes fünfte Schulkind besteht in Winterthur nach der 3. Klasse den Wasser-Sicherheits-Check nicht. Mit diesem Test soll überprüft werden, ob ein Kind nach einem Sturz ins Wasser sich selbst an den Rand oder ans Ufer retten könnte.

Diese Sicherheitsbedenken der Befürworter dürften beim Volk angekommen sein. Die Gegner der Vorlage konnten mit ihren Argumenten, den hohen Kosten und der finanziell angespannten Situation der Stadt, offenbar nicht punkten.

Blick in Winterthurs Hallenbadgeschichte Box aufklappen Box zuklappen Cabriodach: 2011 stimmte das Winterthurer Stimmvolk über das sogenannte Cabriodach ab: Dabei sollte das Freibad Geiselweid im Winter mit einem Rolldach überdeckt werden. Das 14 Meter hohe und 7 Millionen Franken teure Dach fiel bei der Stimmbevölkerung durch. Einerseits hatte sich der Quartierverein dagegen gewehrt mit den Argumenten, das Dach verschandele das Quartier und es sei nicht ökologisch. Andererseits meldete das Baurekursgericht Zweifel an, dass das Dach überhaupt bewilligt werden könnte. Das Dach wurde mit 53 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Traglufthalle: 2019 kam das zweite Projekt einer Traglufthalle an die Urne. Diesmal sollte eine Art Ballonhülle das Freibad Geiselweid im Winter überdecken. Kosten: 2 Millionen Franken. Im Parlament war das Vorhaben bereits stark umstritten, vor allem aus ökologischen Gründen. Das Heizen der Traglufthalle hätte enorme Mengen an Energie verbraucht. Mit einer Stimme Unterschied wurde das Projekt schliesslich gutgeheissen. Die Winterthurer Stimmbevölkerung versenkte es dann aber mit einem Nein-Stimmenanteil von 64 Prozent.

Die Stadt Winterthur will schon lange eine Alternative zum Hallenbad Geiselweid realisieren. In den letzten zwölfJahren hat die Bevölkerung jedoch schon zwei Projekte versenkt.