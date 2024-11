So stimmt ihre Gemeinde ab

Die Schweizer Stimmberechtigten stimmen über vier eidgenössische Vorlagen ab. Hier finden Sie die Ergebnisse nach Gemeinden.

Die Gemeinderesultate werden fortlaufend ergänzt.

Scheitert der Ausbau der Autobahnen an der Urne?

Mit dem Ausbau der Autobahnen wollen Bundesrat und Parlament Engpässe auf sechs Abschnitten der Nationalstrassen beseitigen. So soll etwa die A1 bei Bern zwischen Wankdorf und Schönbühl auf acht sowie bei Kirchberg BE und bei Nyon VD auf jeweils sechs Spuren ausgebaut werden. Zudem stehen drei Tunnel in Basel, Schaffhausen und St. Gallen zur Diskussion. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf rund fünf Milliarden Franken. Gegen den Beschluss ergriff eine breite Allianz von Umweltverbänden das Referendum, deshalb kommt der Ausbau vor das Stimmvolk.

Die SRG-Hochrechnung geht von einer knappen Ablehnung mit 52 Prozent Nein aus.

Mehrheit sagt gemäss Hochrechnung Ja zu Efas-Vorlage

Die Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) werden heute unterschiedlich finanziert. Die Kantone finanzieren mindestens 55 Prozent der stationären Leistungen (mit Übernachtung im Spital), höchstens 45 Prozent werden mit Prämien finanziert. Ambulante Leistungen (ohne Übernachtung) werden vollständig durch Prämien finanziert. Die Vorlage für die einheitliche Finanzierung von ambulant und stationär erbrachten Leistungen (Efas) sieht vor, dass sich Kantone und Krankenkassen die Kosten für alle Gesundheitsleistungen immer gleich aufteilen: Bis zu 73.1 Prozent sollen die Kassen aus Prämiengeldern bezahlen, mindestens 26.9 Prozent die Kantone.

Gemäss SRG-Hochrechnung sagen 54 Prozent Ja zur Vorlage.

Hochrechnung: Knappes Ja zu Untermiete

Die erste Mietrechtsvorlage will strengere Regeln für die Untervermietung. Künftig müssten Mieterinnen und Mieter ein schriftliches Gesuch für die Untermiete stellen, dem die Vermieterschaft schriftlich zustimmen muss. Auch könnte die Untermiete untersagt werden, wenn diese länger als zwei Jahre dauern soll. Neu wäre ein Vertrag zudem wegen einer nicht zulässigen Untervermietung innerhalb von 30 Tagen und nach einer Mahnung kündbar. Diese Änderungen sollen insbesondere Missbräuche verhindern.

Die Mietrechtsvorlage zur Untermiete wird gemäss SRG-Hochrechnung mit 51 Prozent angenommen.

Knappes Nein zu Eigenbedarf gemäss Hochrechnung

Mit der zweiten Mietrechtsvorlage sollen Eigentümerinnen und Eigentümer vermietete Räume, die sie selbst benötigen, leichter kündigen können – insbesondere nach einem Rechtsstreit, bei einer Mieterstreckung, oder wenn jemand eine Immobilie neu erworben hat. Heute gilt als Voraussetzung ein «dringender» Eigenbedarf. Mit der neuen Regelung würde es genügen, wenn der Eigenbedarf «bedeutend» und «aktuell» ist.

Die Mietrechtsvorlage zum Eigenbedarf wird gemäss SRG-Hochrechnung mit 51 Prozent abgelehnt.