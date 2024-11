Im 2. Wahlgang zu den Regierungsratswahlen in Basel-Stadt hat die amtierende Baudirektorin Esther Keller (GLP) mehr Stimmen als Anina Ineichen (Grüne) erhalten.

Der Unterschied nach Auszählung der brieflichen Stimmen beträgt knapp 11'000 Stimmen. Somit ist bereits am Mittag klar, dass Keller gewählt ist.

In der Basler Regierung bleibt damit alles beim Alten: Alle Bisherigen schaffen die Wiederwahl, auch die Parteienstärken bleiben unverändert.

Die Spannung vor dem zweiten Wahlgang war gross: Schafft Anina Ineichen den Sprung in die Basler Regierung und kann sie den vor vier Jahren verlorenen Sitz der Grünen zurückholen? Seit Sonntagmittag ist klar: Der Angriff von Rot-Grün auf den Sitz der GLP ist gescheitert.

Nach Auszählung der brieflich Wählenden erhält Esther Keller 29'628 Stimmen, Anina Ineichen 18'828 Stimmen. Weil in Basel-Stadt erfahrungsgemäss weit über 90 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihr Couvert per Post zurückschicken, steht bereits am Mittag fest, dass Keller gewonnen hat.

Stimmen aus dem bürgerlichen Lager

Keller wurde offiziell nur von ihrer eigenen Partei und der Mitte unterstützt, konnte jedoch auf Stimmen aus dem bürgerlichen Lager zählen. FDP, SVP und LDP verzichteten zwar auf eine Wahlempfehlung, Parteiexponentinnen und -exponenten riefen aber dazu auf, Keller zu wählen. Die Baudirektorin sei «das kleinere Übel» als die Grüne Anina Ineichen.

Legende: Anina Ineichen schaffte den Sprung in die Basler Regierung nicht. Keystone/Georgios Kefalas

Mit Ineichen hatten die Grünen keinen geringeren Plan, als eine rot-grüne Mehrheit in der Basler Regierung zu schaffen und den Zustand vor vier Jahren wieder herzustellen. 2020 schnappte die GLP den Grünen den Sitz in der Regierung weg. In der Folge waren die Machtverhältnisse in der Basler Regierung ausgeglichen: Die SP besetzt drei Sitze, die LDP zwei, die Mitte und die GLP je einen.

Dabei bleibt es nun. Schon im ersten Wahlgang wurden sechs Sitze besetzt. Alle Bisherigen schafften bereits vor einem Monat die Wiederwahl. Als Einzige schaffte es Esther Keller nicht, das nötige absolute Mehr zu erreichen.

Das definitive Schlussresultat wird um 18 Uhr erwartet.