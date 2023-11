In fünf Kantonen entscheidet das Stimmvolk über kantonale Vorlagen. Auf eidgenössischer Ebene sind keine Abstimmungen anberaumt.

Auf kantonaler Ebene kommen in fünf Kantonen Sachgeschäfte zur Abstimmung. So stimmt das Basler Stimmvolk über zwei Stadtklima-Initiativen ab. Beide haben grosse Ziele: ein besseres Klima, weniger Hitze und bessere Luftqualität in der Stadt am Rheinknie. Eine historische Abstimmung steht im Kanton Appenzell Ausserrhoden an. Es geht um Fusionen von 20 Gemeinden zu lediglich deren drei.

Im Kanton Luzern kommen drei Verkehrsvorlagen zur Abstimmung. Während die Rechte den Strassenbau fördern will, will die Linke die Strassen attraktiver machen. Im Kanton Zug sind Steuern das Thema und in Nidwalden steht die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler auf dem Stimmzettel.

Trio kämpft um Staatsratsposten in Neuenburg

SRF bietet ferner eine Auswahl von kommunalen Entscheiden aus verschiedenen Kantonen in einer Kurzform.

Im Kanton Neuenburg kandidieren drei Politiker unterschiedlicher Couleur für den frei gewordenen Staatsratsposten von Laurent Kurth/SP. Das Trio besteht aus dem klaren Favoriten Frédéric Mairy (SP) und den beiden Aussenseitern Jean-Luc Pieren (Europäische Föderalistische Partei PFE) und Thomas Wroblevski (parteilos).

Berichterstattung in TV und Radio

Da es zu keinen eidgenössischen Urnengängen kommt, fällt das «Abstimmungsstudio» auf SRF 1 aus. TV und Radio berichten im Rahmen der normalen tagesaktuellen Sendungen über die kantonalen Abstimmungen und ausgewählten kommunalen Urnengängen.

Die Regionaljournale von Radio SRF berichten ebenfalls in ihren normalen Sendungen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Resultate und Reaktionen folgt dann in der jeweiligen Hauptausgabe um 17:30 Uhr.

