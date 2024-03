Noch immer fahren im Kanton Freiburg 190 Dieselbusse für das Transportunternehmen TPF. Das will das Unternehmen ändern: Der Freiburger ÖV soll klimafreundlicher werden.

Wie soll das gehen? Die Verkehrsbetriebe wollen bis 2030 gut 580 Millionen Franken in eine nachhaltigere Mobilität investieren. Der Kanton will die TPF dabei unterstützen und seine Beteiligung am Aktienkapital der Verkehrsbetriebe um 60 Millionen Franken aufstocken. Darüber entscheidet das Volk am 3. März.

Legende: Mit der Kapitalaufstockung könnte die TPF schneller die notwendigen Kredite für die geplanten Investitionen erhalten. Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Verkehrsbetriebe haben vom Kanton die Aufgabe erhalten, rasch nachhaltiger zu werden und die Busflotte zu dekarbonisieren. «Dies gelingt aber nur, wenn der Kanton die Verkehrsbetriebe unterstützt und den Wandel mitfinanziert», sagt FDP-Grossrat Nicolas Bürgisser.

Audio Aus dem Archiv: In Freiburg sollen mehr E-Busse verkehren 04:45 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 15.02.2024. Bild: Keystone/Peter Schneider abspielen. Laufzeit 4 Minuten 45 Sekunden.

Kritik am Vorhaben gibt es vor allem von rechts. «Die Technologie ist nicht ausgereift und kostet zu viel Geld. Zudem gibt es im Moment zu wenig Strom, um all die Fahrzeuge auf Elektroantrieb umzustellen», kritisiert EDU-Politiker Marc Bachmann.