Das Rennen war eigentlich bereits am frühen Nachmittag entschieden. Am Schluss stimmten fast 62 Prozent der Stimmberechtigten der Verlängerung zweier Pisten am Flughafen Zürich zu. Angesichts des hitzigen Abstimmungskampfs kommt dieses äusserst deutliche Ergebnis überraschend.

Zwar gibt es wie erwartet regionale Unterschiede. Doch auch jene Gemeinden im Osten des Flughafens, die mit der Verlängerung der Pisten mehr Lärm ausgesetzt wären, sind gespalten. So sagte nicht nur die Flughafenstadt Kloten deutlich Ja, auch Bassersdorf oder Illnau-Effretikon stimmten der Vorlage zu.