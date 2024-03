Die Ortszentren von Unterägeri und Zug sind seit Jahren vom Verkehr stark belastet. Die beiden Umfahrungen haben eine lange Vorgeschichte

In Unterägeri war eine solche bereits im Zusammenhang mit der Aufhebung der Strassenbahn ins Ägerital in den 1950er-Jahren ein grosses Thema.

In Zug ist ein Tunnel seit den 1960er-Jahren Teil eines künftigen kantonalen Strassennetze. Drei Anläufe gab es bereits – den letzten im Jahre 2015. Das Projekt von damals scheiterte an der Urne klar: 63 Prozent der Stimmenden legten ein Nein ein. Geplant war ein unterirdischer Kreisel mit vier Tunnelverbindungen in verschiedene Richtungen. Kostenpunkt: fast 900 Millionen Franken.