Die Solothurner Kantonsverwaltung wird nicht im Wachstum beschränkt. Die sogenannte 1:85-Initiative (SO SCHLANK. SO STARK.) findet keine Mehrheit. 55 Prozent lehnten das Anliegen an der Urne ab. 84 Gemeinden stimmten nein, 22 ja. Abgelehnt wurde die Initiative unter anderem in den Städten Olten, Grenchen und Solothurn. Die Stimmbeteiligung betrug 55 Prozent.

1:85-Initiative Kanton Solothurn: Volksinitiative «SO SCHLANK. SO STARK.» JA 44.5% 43'876 Stimmen

NEIN 55.5% 54'649 Stimmen

Parlament und Regierung dagegen

Die Initiative verlangte, dass das Verhältnis Angestellte pro Einwohnerin oder Einwohner nicht mehr als 1 zu 85 beträgt. Das wäre Stand vor der Pandemie. Aktuell liegt es bei 1 zu 81. Lanciert wurde die Volksinitiative von der FDP, Unterstützung erhält sie von der SVP und Wirtschaftsverbänden. Die Regierung und die Mehrheit des Kantonsparlaments lehnen sie ab.

Legende: Das Initiativkommitee verlangte auf seinen Plakaten «Rennpferde anstatt Amtsschimmel» in der Verwaltung. Die SP warnte vor Leistungsabbau. SRF

Laut den Befürwortern ist die Verwaltung in den letzten Jahren zu stark gewachsen und zu teuer geworden. Die Gegner argumentieren, Solothurn habe im Vergleich eine schlanke Kantonsverwaltung.

Gegner befürchten Abbau

Laut Gegnern und Regierung müssten bei einer Annahme der Initiative über 140 Stellen abgebaut werden. Der Kanton müsste seine Leistungen zurückfahren.

Legende: Die Gegner warnten unter anderem vor Abbau bei Polizistinnen und Lehrern, SRF

Das Wachstum der letzten Jahre hat ihrer Meinung nach mehrere Gründe. Dazu gehören unter anderem die Übernahme der heilpädagogischen Schulen von den Gemeinden durch den Kanton. Auch die Stadtpolizeien Olten und Grenchen gingen in der Kantonspolizei auf.