Mehr als 60 Prozent der Zürcher Stimmberechtigten wollen keinen durchgehenden Seeuferweg – das prognostizieren Hochrechnungen des Kantons Zürich.

Alle zwölf Bezirke bis auf die Stadt Zürich sind bereits ausgezählt und alle sie lehnen den Seeuferweg klar ab.

Die Stimmbeteiligung dürfte bei knapp 60 Prozent liegen.

Die Gewässer im Kanton Zürich für alle zugänglich machen und ökologisch aufwerten: Das wäre das Ziel der Volksinitiative für einen durchgehenden Seeuferweg am Zürichsee gewesen. Hierzu hätten auch Landeigentümer enteignet werden können. Doch an der Urne hat dieses Vorhaben keine Chance. Von den zwölf Bezirken lehnen bis jetzt elf den Seeuferweg klar ab – am tiefsten liegt die Ablehnung noch im Bezirk Horgen mit 68.79 Prozent. Aber auch dieses Resultat ist mehr als deutlich.

Das klare Resultat kommt einer Niederlage der linken Parteien gleich. Für den durchgehenden Seeuferweg haben sich nämlich primär sie eingesetzt. SP, Grüne, AL, GLP und EVP waren dafür. SVP, FDP, Mitte und EDU hingegen führten die hohen Kosten ins Feld, die anfallen würden – und so sieht es auch die Kantonsregierung. Sie rechnen mit 500 Millionen Franken, primär wegen Entschädigungen. Das sei unverhältnismässig – unter anderem deshalb sei die Vorlage abzulehnen.

Legende: Wer ein Haus direkt am See besitzt, dem hätte bei Annahme der Vorlage unter Umständen eine Enteignung gedroht. SRF / Katrin Oller

Die Zürcher Stimmberechtigten sehen das offenbar ähnlich und lehnen den Seeuferweg deutlich ab, wie Hochrechnungen des Kantons zeigen. Noch nicht fertig ausgezählt ist lediglich der Bezirk Zürich, doch dürfte sich das Resultat dadurch nicht mehr verändern.

«Chaoten» sollen für Kosten aufkommen

Ebenfalls schlecht sieht es für die «Anti-Chaoten-Initiative» der jungen SVP aus. Auch sie dürfte gemäss Hochrechnung heute mit rund 60 Prozent abgelehnt werden. Auch hier fehlt einzig noch der Bezirk Zürich – alle anderen elf Bezirke sagen Nein. Ganz knapp war die Abstimmung im Bezirk Dielsdorf – nur gerade 50.04 Prozent sagen dort Nein dazu.

Die «Anti-Chaoten-Initiative» fordert: Wer bei einer unbewilligten Demonstration Sachen beschädigt und einen grösseren Polizeieinsatz auslöst, soll für die Kosten aufkommen. Zudem soll eine Bewilligungspflicht gelten. Neben der SVP unterstützen FDP, EDU und der kantonale Gewerbeverband die Initiative.

Legende: Wer bei einer unbewilligten Demonstration einen Polizeieinsatz auslöst, soll zur Kasse gebeten werden, wenn es nach der «Anti-Chaoten-Initiative» geht. Nun kommt der Gegenvorschlag zum Tragen. (Symbolbild) Keystone / Ennio Leanza

Regierung und Parlament haben einen Gegenvorschlag erarbeitet. Dieser sieht vor, dass die Kosten für Polizeieinsätze nur auf diejenigen abgewälzt werden, die vorsätzlich gehandelt haben. Der Gegenvorschlag sei präziser, rasch umsetzbar und berücksichtigt explizit das übergeordnete Recht in Bezug auf die Kostenauferlegung, so die Argumentation der Befürworter.

Dafür sind GLP, Mitte und EVP. Das Stimmvolk dürfte sich ebenfalls für den Gegenvorschlag aussprechen. Knapp 65 Prozent befürworten diesen Gegenvorschlag Stand jetzt. SP, Grüne und AL lehnen beides ab. Sie sehen die Demonstrationsfreiheit in Gefahr.