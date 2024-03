Die zwei freien Sitze in der St. Galler Regierung werden erst im April besetzt. Die SP kämpft gegen den Sitzverlust.

Die fünf Bisherigen, die sich für die St. Galler Regierungswahlen zur Wiederwahl stellten, sind allesamt gewählt. Am meisten Stimmen erzielte Susanne Hartmann (Mitte) vor den beiden FDP-Regierungsräten Marc Mächler und Beat Tinner. Dahinter folgen Laura Bucher (SP) und Bruno Damann (Mitte).

Zwei Sitze sind weiterhin neu zu besetzen. Von den Kandidaturen konnte keine das absolute Mehr erreichen. Die besten Resultate gab es für die SVP: Dana Zemp und Christof Hartmann schwangen oben aus, dahinter folgen Bettina Surber (SP), Daniel Bosshard (Grüne), Sarah Bösch (parteilos) und Sarah Noger-Engeler (GLP).

Die Bisherigen

1 / 5 Legende: Susanne Hartmann (Mitte) leitet das Bau- und Umweltdepartement. Keystone/Gian Ehrenzeller 2 / 5 Legende: Marc Mächler (FDP) leitet das Finanzdepartement. Keystone/Gian Ehrenzeller 3 / 5 Legende: Beat Tinner (FDP) leitet das Volkswirtschaftsdepartement. Keystone/Gian Ehrenzeller 4 / 5 Legende: Laura Bucher (SP) leitet das Departement des Innern. Keystone/Gian Ehrenzeller 5 / 5 Legende: Bruno Damann (Mitte) leitet das Gesundheitsdepartement. Keystone/Peter Schneider

Die SVP trat mit Ex-Kantonsärztin Dana Zemp und Kantonsrat Christof Hartmann an und wird dies wohl auch im zweiten Wahlgang am 14. April tun. Die SP will ihren Sitz mit Fraktionschefin Bettina Surber, die den abtretenden Fredy Fässler ersetzen soll, verteidigen. Dass die freien Sitze bereits im ersten Wahlgang besetzt werden, war schon vor dem Wahltermin unwahrscheinlich.

Die weiteren Kandidaturen

1 / 7 Legende: Dana Zemp (1970/SVP) ist Dr.med., Klinikdirektorin, Mitglied der Geschäftsleitung und Ärztin. Sie wohnt in Mörschwil. Keystone/Gian Ehrenzeller 2 / 7 Legende: Christoph Hartmann (1976/SVP) ist Bankkundenberater, VR-Vizepräsident eines Alters- und Pflegeheims, Kantonsrat und wohnt in Walenstadt. Keystone/Gian Ehrenzeller 3 / 7 Legende: Bettina Surber (1981/SP) ist Rechtsanwältin, Kantonsrätin und Fraktionspräsidentin. Sie wohnt in der Stadt St. Gallen. zvg 4 / 7 Legende: Daniel Bosshard (1983/Grüne) ist Umweltnaturwissenschaftler ETH, Unternehmer, Kantonsrat und wohnt in der Stadt St. Gallen. Keystone/Gian Ehrenzeller 5 / 7 Legende: Sarah Bösch (1982/parteilos) ist Unternehmerin, Geschäftsführerin von zwei Kinderkrippen, die sie gegründet hat, und wohnt in Gais (AR). Keystone/Gian Ehrenzeller 6 / 7 Legende: Sarah Noger-Engeler (1972/GLP) ist M.A.PH, Primarlehrerin, Lehrbeauftragte an der PHSG, Kantonsrätin und wohnt in Häggenschwil. SRF/Martina Brassel 7 / 7 Legende: Patrick Jetzer (1971/Aufrecht SG) ist Edelmetallhändler und wohnt in Bächi (Hemberg). Keystone/Ennio Leanza