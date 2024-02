13 Kandidaturen für 7 Sitze in der Regierung: Der Kanton St. Gallen steht vor den Gesamterneuerungswahlen.

Zwei freie Sitze: Wer schafft es in die St. Galler Regierung?

In der siebenköpfigen St. Galler Kantonsregierung gibt es zwei Rücktritte: Mit Fredy Fässler (SP, seit 2012) und Stefan Kölliker (SVP, seit 2008) treten zwei erfahrene Exekutivpolitiker bei den kantonalen Gesamterneuerungswahlen vom 3. März 2024 nicht mehr an. Für die Regierungswahl gibt es 13 Kandidaturen, davon sind fünf aktuelle Regierungsmitglieder. Die Übersicht, in der Reihenfolge, wie die Namen auf dem Stimmzettel stehen:

Laura Bucher

Legende: SP-Regierungsrätin Laura Bucher kandidiert am 3. März für weitere vier Jahre in der St. Galler Regierung. Gewählt wurde sie vor vier Jahren. Die 39-Jährige leitet das Departement des Innern. Keystone/Gian Ehrenzeller

Steckbrief von Laura Bucher Box aufklappen Box zuklappen Jahrgang: 1984

Tätigkeit: Regierungsrätin (Departement des Innern)

Wohnort: St. Margrethen

Partei: SP

Bisher: Ja (seit 2020)

Audio Bucher: «Wir brauchen neue Wohnformen» 09:30 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 02.02.2024. Bild: SRF/Martina Brassel abspielen. Laufzeit 9 Minuten 30 Sekunden.

Bruno Damann

Legende: Auch Mitte-Regierungsrat Bruno Damann stellt sich zur Wiederwahl. Der 67-Jährige ist seit 2016 Regierungsrat. Zuerst war er vier Jahre Volkswirtschaftsdirektor, 2020 übernahm er das Gesundheitsdepartement. Keystone/Peter Schneider

Steckbrief von Bruno Damann Box aufklappen Box zuklappen Jahrgang: 1957

Tätigkeit: Regierungsrat (Gesundheitsdepartement)

Wohnort: Gossau

Partei: Die Mitte

Bisher: Ja (seit 2016)

Audio Damann: «Es braucht eine Spezialisierung» 09:20 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 29.01.2024. Bild: SRF/Martina Brassel abspielen. Laufzeit 9 Minuten 20 Sekunden.

Susanne Hartmann

Legende: Die 53-jährige Mitte-Regierungsrätin Susanne Hartmann leitet seit vier Jahren das Bau- und Umweltdepartement. Keystone/Gian Ehrenzeller

Steckbrief von Susanne Hartmann Box aufklappen Box zuklappen Jahrgang: 1970

Tätigkeit: Regierungsrätin (Bau- und Umweltdepartement)

Wohnort: Wil

Partei: Die Mitte

Bisher: Ja (seit 2020)

Audio Hartmann: «Wir brauchen Windkraftanlagen» 09:08 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 31.01.2024. Bild: SRF/Martina Brassel abspielen. Laufzeit 9 Minuten 8 Sekunden.

Marc Mächler

Legende: FDP-Regierungsrat Marc Mächler kandidiert für eine dritte Amtsdauer. Die ersten vier Jahre war der 53-Jährige Vorsteher des Bau- und Umweltdepartements, 2020 wechselte er ins Finanzdepartement. Keystone/Gian Ehrenzeller

Steckbrief von Marc Mächler Box aufklappen Box zuklappen Jahrgang: 1970

Tätigkeit: Regierungsrat (Finanzdepartement)

Wohnort: Zuzwil

Partei: FDP

Bisher: Ja (seit 2016)

Audio Mächler: «Wir müssen das Wachstum der Staatsbeiträge reduzieren» 09:21 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 30.01.2024. Bild: SRF/David Lendi abspielen. Laufzeit 9 Minuten 21 Sekunden.

Beat Tinner

Legende: Der 52-jährige FDP-Regierungsrat Beat Tinner ist seit 2020 Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements. In der kommenden Legislatur möchte er neue Unternehmen im Kanton ansiedeln, damit St. Gallen punkto Ressourcenstärke zulegen kann. Keystone/Gian Ehrenzeller

Steckbrief von Beat Tinner Box aufklappen Box zuklappen Jahrgang: 1971

Tätigkeit: Regierungsrat (Volkswirtschaftsdepartement)

Wohnort: Azmoos

Partei: FDP

Bisher: Ja (seit 2020)

Audio Tinner: «In 20 Jahren sind wir ein Geberkanton» 09:41 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 01.02.2024. Bild: SRF David Lendi abspielen. Laufzeit 9 Minuten 41 Sekunden.

Sarah J. Bösch

Legende: Die 41-jährige Sarah Bösch möchte als Regierungsrätin den Familien eine Stimme geben. Die Parteilose arbeitet als Geschäftsführerin von zwei Kinderkrippen in der Stadt St. Gallen, die sie gegründet hat. SRF/David Lendi

Steckbrief von Sarah J. Bösch Box aufklappen Box zuklappen Jahrgang: 1982

Tätigkeit: Unternehmerin, Geschäftsführerin

Wohnort: Gais (AR)

Partei: parteilos

Bisher: Nein

Audio Bösch: «Familien haben in der Politik keine Lobby» 04:02 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 04.02.2024. Bild: SRF/David Lendi abspielen. Laufzeit 4 Minuten 2 Sekunden.

Daniel Bosshard

Legende: Daniel Bosshard (Bildmitte) möchte bei den Wahlen als erster Grüner den Sprung in die St. Galler Regierung schaffen. Der 40-Jährige ist im Kanton Schwyz aufgewachsen und studierte an der ETH Zürich Umweltwissenschaften. Keystone/Gian Ehrenzeller

Steckbrief von Daniel Bosshard Box aufklappen Box zuklappen Jahrgang: 1983

Tätigkeit: Umweltnaturwissenschaftler ETH, Unternehmer, Kantonsrat

Wohnort: St. Gallen

Partei: Grüne

Bisher: Nein

Audio Bosshard: «Lehrpersonen fühlen sich nicht abgeholt» 06:37 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 07.02.2024. Bild: SRF/David Lendi abspielen. Laufzeit 6 Minuten 37 Sekunden.

Christof Hartmann

Legende: Der Sarganserländer Kantonsrat Christof Hartmann will den frei werdenden SVP-Sitz in der St. Galler Regierung verteidigen. Finanz- und Wirtschaftsthemen stehen bei dem 47-Jährigen aus der Bankbranche an erster Stelle. ZVG

Steckbrief von Christof Hartmann Box aufklappen Box zuklappen Jahrgang: 1976

Tätigkeit: Bankkundenberater, VR-Vizepräsident Alters- und Pflegeheim, Kantonsrat

Wohnort: Walenstadt

Partei: SVP

Bisher: Nein

Audio Hartmann: «Sofort nach dem Staat zu rufen, ist der falsche Weg» 07:11 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 06.02.2024. Bild: SRF / Martina Brassel abspielen. Laufzeit 7 Minuten 11 Sekunden.

Patrick Jetzer

Legende: Im letzten Herbst ist der Präsident von Aufrecht Schweiz, Patrick Jetzer, im Kanton St. Gallen zum ersten Mal politisch in Erscheinung getreten. Damals kandidierte er für National- und Ständerat. Keystone/Ennio Leanza

Steckbrief von Patrick Jetzer Box aufklappen Box zuklappen Jahrgang: 1971

Tätigkeit: Edelmetallhändler

Wohnort: Bächli (Hemberg)

Partei: Aufrecht SG

Bisher: Nein

Audio Jetzer: «Die Politik politisiert am Volk vorbei» 05:06 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 03.02.2024. Bild: Keystone/Ennio Leanza abspielen. Laufzeit 5 Minuten 6 Sekunden.

Sarah Noger-Engeler

Legende: Kantonsrätin Sarah Noger-Engeler aus Häggenschwil soll für die Grünliberalen einen Sitz in der St. Galler Regierung holen. SRF/Martina Brassel

Steckbrief von Sarah Noger-Engeler Box aufklappen Box zuklappen Jahrgang: 1972

Tätigkeit: M.A.PH, Primarlehrerin, Lehrbeauftragte PHSG, Kantonsrätin

Wohnort: Häggenschwil

Partei: GLP

Bisher: Nein

Audio Noger: «Es braucht ein sorgfältiges Zusammenspiel von Ökonomie und Ökologie» 06:47 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 08.02.2024. Bild: SRF/Martina Brassel abspielen. Laufzeit 6 Minuten 47 Sekunden.

Bettina Surber

Legende: Bettina Surber soll bei den Regierungsratswahlen für ihre Partei den freien Sitz des zurückgetretenen Fredy Fässler verteidigen. Die Stadtsanktgaller Anwältin und Kantonsrätin ist Sozialdemokratin durch und durch. Bereits ihre Eltern politisierten in der SP. ZVG

Steckbrief von Bettina Surber Box aufklappen Box zuklappen Jahrgang: 1981

Tätigkeit: Rechtsanwältin, Kantonsrätin, Fraktionspräsidentin

Wohnort: St. Gallen

Partei: SP

Bisher: Nein

Audio Surber: «Ich weiss, wie der Kanton tickt und funktioniert» 07:10 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 05.02.2024. Bild: zvg abspielen. Laufzeit 7 Minuten 10 Sekunden.

Alfred Tobler

Alfred Tobler ist parteilos, gelernter Landschaftsgärtner und Theologe. Er sehe seine Kandidatur als Dienst an der Bevölkerung. Beruflich bietet er Mediationen im kirchlichen Bereich an.

Steckbrief von Alfred Tobler Box aufklappen Box zuklappen Jahrgang: 1960

Tätigkeit: Pfarrhelfer, Kathechet, Socialdiakon, Diakon

Wohnort: Rorschach

Partei: parteilos

Bisher: Nein

Im SRF-Interview gab sich Tobler wortkarg und gab keine klare Antwort darauf, was er im Kanton St. Gallen bewegen möchte. Nur so viel: Ihm wäre wichtig, die Anzahl Sitze im Kantonsrat von heute 120 auf 180 auszubauen. Einen Wahlkampf will er nicht führen.

Dana Zemp

Legende: Während der Coronazeit stand Dana Zemp als St. Galler Kantonsärztin medial oft im Fokus. Nun möchte die 54-Jährige mitregieren, nachdem sie während zwei Jahrzehnten für drei Kantone im Hintergrund gearbeitet hat. Keystone/Gian Ehrenzeller

Steckbrief von Dana Zemp Box aufklappen Box zuklappen Jahrgang: 1970

Tätigkeit: Dr. med., Klinikdirektorin, Mitglied der Geschäftsleitung, Ärztin

Wohnort: Mörschwil

Partei: SVP

Bisher: Nein