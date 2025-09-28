In verschiedenen Gemeinden im Kanton Bern gibt es Wahlen und Abstimmungen. Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.

Adelboden

Adelboden hat einen neuen Gemeindepräsidenten: Thomas Hari erreichte das absolute Mehr der Stimmen.

Belp

Die Schulanlage Mühlematt kann erneuert werden. Die Stimmberechtigten haben einem Projektierungskredit von 3.1 Millionen Franken zugestimmt. In der Variantenabstimmung haben sie sich für eine Neubaulösung und gegen einen Mix aus Neubau und Sanierung entschieden.

Biel

Das Budget 2026 der Stadt Biel ist unter Dach. Die Stimmberechtigten haben den leicht defizitären Voranschlag deutlich gutgeheissen. Er weist ein Minus von 4.7 Millionen Franken aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 31.7 Prozent.

Fraubrunnen

Die Schulanalage Büren zum Hof kann erweitert werden. Die Stimmberechtigten haben einen Verpflichtungskredit von 9.7 Millionen Franken angenommen.

Grosshöchstetten

Die Stimmberechtigten von Grosshöchstetten schaffen die Gemeindeversammlung definitiv ab. Künftig werden die politischen Entscheide an der Urne gefällt. 77.3 Prozent haben der Teilrevision der Gemeindeordnung zugestimmt.

Herzogenbuchsee

Die Grünliberale Livia Stauer wurde als Gemeindepräsidentin von Herzogenbuchsee mit 1407 Stimmen bestätigt. Ihr unterlag die Mitbewerberin der SVP, Monika Lang, mit 838 Stimmen.

Interlaken

Die Interlakner Stimmbevölkerung hat das Budget 2026 mit 81.2 Prozent angenommen. Es rechnet mit einem Ertragsüberschuss von 2.3 Millionen Franken bei einer unveränderten Steueranlage von 1.77. Die Stimmbeteiligung betrug 40.9 Prozent.

Kirchlindach

Das Gemeindehaus Kirchlindach kann saniert werden. Der Kredit über 6.2 Millionen für die Sanierung wurde mit 72.9 Prozent angenommen.

Köniz

Die Gebäude des Oberstufenzentrums Köniz können umfassend saniert werden und es entsteht mehr Raum für zusätzliche Klassen. Hierfür haben die Könizer Stimmberechtigten den Kredit von 20.8 Millionen Franken angenommen.

Langenthal

Die Stimmberechtigten sagen Ja zum Budget 2026. Die Behörden rechnen bei gleichbleibendem Steuerfuss mit einem Defizit von 2.6 Millionen Franken. 3260 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne, 429 ein Nein.

Lenk

Die Stimmberechtigen haben der Erhöhung des Marketingbeitrags an die Lenk-Simmental Tourismus AG von 136'000 auf 200'000 Franken zugestimmt, ebenso der Verlängerung eines Darlehens über drei Millionen Franken an die Genossenschaft Lenk Bergbahnen.

Münchenbuchsee

Die Stimmberechtigten haben die Zonenplanänderung für ein neues Quartier auf dem Landi-Areal deutlich angenommen, ebenso das Budget 2026.

Muri bei Bern

Der Weg ist frei für die Gesamtsanierung der Schulanlage Horbern in Muri bei Bern. Das Volk hat den Kredit von 10.8 Millionen Franken mit 4300 Ja- zu 496 Nein-Stimmen gutgeheissen.

Ostermundigen

Die westliche Worble in Ostermundigen kann renaturiert werden. Die Stimmberechtigten haben den entsprechenden Wasserbauplan und den Kredit in der Höhe von knapp vier Millionen Franken genehmigt.

Spiez

Mit 91.2 Prozent wurde das Budget 2026 von der Stimmbevölkerung angenommen. Es sieht eine Senkung der Steueranlage von 1.65 auf 1.60 Einheiten vor.

Thun

Die Stimmberechtigten sagen mit 83 Prozent Ja zur Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Strättligen, ebenso zur neuen Überbauungsordnung «Bostudenzelg Bläuerstrasse».