In verschiedenen Gemeinden im Kanton Bern gibt es Wahlen und Abstimmungen. Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.

Adelboden

Adelboden hat einen neuen Gemeindepräsidenten. Thomas Hari erreichte bei einer Stimmbeteiligung von 53.4 Prozent das absolute Mehr der Stimmen.

Biel

Das Budget 2026 der Stadt Biel ist unter Dach. Die Stimmberechtigten haben den leicht defizitären Voranschlag mit 7758 zu 1702 Stimmen gutgeheissen. Er weist ein Minus von 4.7 Millionen Franken aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 31.7 Prozent.

Grosshöchstetten

Die Stimmberechtigten von Grosshöchstetten schaffen die Gemeindeversammlung definitiv ab. Künftig werden die politischen Entscheide an der Urne gefällt. 77.3 Prozent haben der Teilrevision der Gemeindeordnung zugestimmt. Bereits im Februar hatte die Mehrheit der Stimmbevölkerung die Initiative «Urne statt GV» deutlich angenommen. Die definitive Umsetzung erforderte jedoch eine zweite Abstimmung.

Legende: Die Stimmberechtigten von Grosshöchstetten haben der Abschaffung der Gemeindeversammlung definitiv zugestimmt. Die Gemeinde wird künftig politische Entscheide an der Urne fällen. KEYSTONE/Anthony Anex

Herzogenbuchsee

Die Grünliberale Livia Stauer wurde als Gemeindepräsidentin von Herzogenbuchsee bestätigt. Ihr unterlag die Mitbewerberin der SVP, Monika Lang. Stauer kam auf 1470 Stimmen, Lang auf 838 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 50.4 Prozent.

Das Budget 2026 mit einer Steuererhöhung um einen Zehntel wurde mit 1231 Ja- zu 1100 Nein-Stimmen angenommen. Auch die Umzonung des ehemaligen Fenaco-Areals sowie die Ausgliederung der Aufgaben der Abwasserentsorgung an die ARA Region Herzogenbuchsee fanden deutliche Mehrheiten mit 72.8 beziehungsweise 83.5 Prozent.

Interlaken

Die Interlakner Stimmbevölkerung hat das Budget 2026 mit 81.2 Prozent angenommen. Es rechnet mit einem Ertragsüberschuss von 2.3 Millionen Franken bei einer unveränderten Steueranlage von 1.77. Die Stimmbeteiligung betrug 40.9 Prozent.

Kirchlindach

Das Gemeindehaus Kirchlindach kann saniert werden. Der Kredit über 6.2 Millionen für die Sanierung wurde mit 72.9 Prozent angenommen.

Münchenbuchsee

Die Stimmberechtigten haben die Zonenplanänderung für ein neues Quartier auf dem Landi-Areal deutlich angenommen: mit 2279 Ja-Stimmen zu 620 Nein-Stimmen. Geplant sind 90 Wohnungen sowie Flächen für Verkauf, Dienstleistungen und Gewerbe. Weiter nahmen die Stimmberechtigten das Budget 2026 an. Der Überschuss von 766'800 Franken soll in die Spezialfinanzierung zur Vorfinanzierung von Hochbauten einfliessen. In den kommenden Jahren soll zusätzlicher Schulraum in den Schulanlagen Paul Klee und Bodenacker entstehen.

Muri bei Bern

Der Weg ist frei für die Gesamtsanierung der Schulanlage Horbern in Muri bei Bern. Das Volk hat den Kredit von 10.8 Millionen Franken mit 4300 Ja- zu 496 Nein-Stimmen gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung lag bei 55.2 Prozent.

Oberburg

Das Budget 2026 wird in Oberburg bei Burgdorf mit 86.3 Prozent angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 36.5 Prozent.

Ostermundigen

Die westliche Worble in Ostermundigen kann renaturiert werden. Die Stimmberechtigten haben den entsprechenden Wasserbauplan und den Kredit in der Höhe von knapp vier Millionen Franken mit 3164 zu 417 Stimmen genehmigt.

Signau

Die Stimmberechtigten von Signau sagen Ja zu einem Kredit von 1.1 Millionen Franken – mit 88.3 Prozent. Das Geld ist für den Ersatz der Wasserleitung an der Eggiwilstrasse und der Hauptstrasse. Die Stimmbeteiligung betrug 39.8 Prozent.

Spiez

Mit 91.2 Prozent wurde das Budget 2026 von der Stimmbevölkerung angenommen. Es sieht eine Senkung der Steueranlage von 1.65 auf 1.60 Einheiten vor.