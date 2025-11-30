Im Kanton Thurgau gibt es in verschiedenen Gemeinden Abstimmungen oder Wahlen. Eine Auswahl.

Amriswil

Die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri hat ein Baukredit für einen Schulhausneubau knapp abgelehnt. Beim Schulhaus Hemmerswil hätte für fast 30 Millionen Franken ein Ersatzneubau und ein Provisorium gebaut werden sollen, berichtet die Thurgauer Zeitung.

Arbon

Die Arboner Stimmbevölkerung lehnt den Budgetentwurf der Stadt ab – mit 51.7 Prozent der Stimmen. Ein von der SVP angeführtes Komitee weibelte im Vorfeld für ein Nein. Weil die Stadt Arbon seit Jahren den höchsten Steuerfuss im Kanton hat, forderte das Komitee eine Steuersenkung von mindestens zwei Prozentpunkten.

Bettwiesen

Für den Gemeinderat war eine Ersatzwahl nötig. Dominik Manser (JSVP) ist gewählt, er erreichte mit 145 Stimmen exakt das nötige absolute Mehr. Pascal Niederer (parteilos) erreichte 131 Stimmen.

Bichelsee-Balterswil

Projektierungskredit für den Hochwasserschutz und die Strassensanierung der Haupt-, Loh- und Sonnhaldenstrasse in der Höhe von 803'000 Franken.

Bottighofen

Bei der Ersatzwahl für den Gemeinderat ist ein zweiter Wahlgang nötig. Monika Senn (parteilos) verpasste das absolute Mehr von 285 um nur zwei Stimmen. Linda Wütherich (parteilos) erreichte 258 Stimmen. Der zweite Wahlgang findet am 18. Januar statt.

Eschlikon

Abstimmung zur Revision der Zonenplanung und Änderung des Baureglements.

Kreuzlingen

Die Kreuzlinger Stimmbevölkerung hat das Budget 2026 mit 88 Prozent Ja-Stimmen deutlich angenommen. Damit bestätigt sie zugleich den Steuerfuss, der mit 64 Prozent unverändert bleibt.

Romanshorn

Björn Stäheli (SVP) wird neuer Stadtrat. Er erreichte das absolute Mehr im ersten Wahlgang und wurde mit 1195 Stimmen gewählt. Stimmen machten zudem Raphael Rohner (parteilos, 839) und Ronaldo Goldberger (Aufrecht, 76). Mit der Wahl Stähelis bleibt einer der neun Stadtratssitze bei der SVP.

Legende: Der Stadtrat von Romanshorn hat neun Mitglieder. SRF

Salmsach

Im Gemeinderat ist ein Sitz frei, deshalb braucht es eine Ersatzwahl.

Schlatt

Die amtierende Gemeindepräsidentin Marianna Frei tritt auf Mitte 2026 zurück. Für ihre Nachfolge treten die beiden parteilosen Reto Vetter und Johann Gebert an. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wäre am 8. März 2026.

Tobel-Tägerschen

Zweiter Wahlgang für eine Ersatzwahl in den Gemeinderat.

Wigoltingen

Zweiter Wahlgang für eine Ersatzwahl in den Gemeinderat.