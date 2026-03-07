Das Aargauer Stimmvolk nimmt die Volksinitiative «Blitzerabzocke stoppen» an, mit 56 Prozent Ja-Stimmen.

Damit können fix-installierte Blitzer in Zukunft nur mit einer Bewilligung des Regierungsrats aufgestellt werden.

Im Kanton Aargau gibt es nur einen stationären Blitzkasten, in der Stadt Baden.

Bewilligungspflicht Blitzer Kanton Aargau: Volksinitiative «Blitzerabzocke stoppen!» JA 55.5% 130'558 Stimmen

NEIN 44.5% 104'565 Stimmen

Im Kanton Aargau wird es schwieriger, fest installierte Radaranlagen zu installieren. Das Stimmvolk hat eine Initiative der Jungfreisinnigen deutlich angenommen, mit 56 Prozent. In Zukunft braucht es in jedem Fall eine Bewilligung des Regierungsrats.

Eine Bewilligung für einen fixen Blitzer soll nur erteilt werden, wenn die Verkehrssituation am Standort unsicher ist und andere Massnahmen erfolglos waren. Die Bewilligung wird auf drei Jahre befristet.

Die Befürworterinnen und Befürworter – FDP, SVP, EDU und die Aargauer Regierung – argumentierten, dass Radargeräte nur der Verkehrssicherheit dienen sollten und nicht als Einnahmequelle missbraucht werden dürften. Sie befürchteten Auffahrunfälle durch plötzliches Bremsen.

Die Mitte-links-Parteien waren gegen die Initiative. Sie sahen keine «Abzocke», da nur Regelbrecher bestraft würden. Sie befürchteten, dass die Initiative Rasern helfe und zu mehr Verkehrstoten führen könnte. Zudem sahen sie einen Eingriff in die Gemeindeautonomie.

Nur ein fest installiertes Radargerät

Das Ja zur Blitzerinitiative ist deutlich: Nur gerade 13 der 196 Gemeinden sagten Nein zur Initiative, darunter die Städte Aarau, Lenzburg, Zofingen, Brugg – und Baden.

In Baden steht der einzige Blitzer des Kantons Aargau. Stadtammann Markus Schneider ist überzeugt, dass die Anlage funktioniert: Die Geschwindigkeitsübertretungen an der Gstühl-Kreuzung hätten deutlich abgenommen, betont der Stadtammann.