Im Kanton Baselland zeichnet sich ein Nein zur Vorlage um Tempo 30 auf Hauptstrassen ab.

Ausgezählt sind 45 von 86 Gemeinden.

Ein knappes Resultat gibt es bei der Prämieninitiative der SVP.

Mit nicht weniger als fünf kantonalen Vorlagen steht im Baselbiet heute ein dicht befrachteter Abstimmungssonntag an. Die Auszählung der Stimmen dürfte deshalb länger als gewohnt dauern. Resultate aus 45 Gemeinden liegen derzeit vor.

Die Initiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen – nur mit Zustimmung des Volkes» wird in den bisher ausgezählten Gemeinden mehrheitlich abgelehnt, mit 61 Prozent. Auch der Gegenvorschlag wird abgelehnt.

Die Initiative verlangt, dass Gemeinden beim Kanton nur dann einen Antrag auf Tempo 30 stellen dürfen sollen, wenn zuvor die Stimmberechtigten darüber abgestimmt haben. Bisher ist das meist Sache der Gemeinderäte. Hinter der Initiative stehen bürgerliche Parteien und der TCS.

Legende: Die Initiative «Tempo 30 – nur mit Zustimmung des Volkes» wurde vom TCS lanciert und hat das Ziel, dass Entscheide für Tempo 30 demokratisch besser abgestützt sind. Keystone/Jean-Christophe Bott

Erste Resultate gibt es auch bei den übrigen Vorlagen: Sollen Krankenkassenprämien auf der Steuerklärung vollumfänglich abgezogen werden können? Dies verlangt eine Initiative der SVP. Kanton und Gemeinden befürchten, dass es bei einer Annahme hohe Steuerausfälle geben wird.

Bei dieser Vorlage ist ein sehr knappes Resultat zu erwarten. Derzeit gibt es praktisch gleichviele Nein und Ja-Stimmen-Anteile. Der Gegenvorschlag wird mit 62 Prozent Nein-Stimmen-Anteil klar abgelehnt.

Transparenz- und Solar-Initiative

Auf Ablehnung stossen auch zwei weitere Initiativen: Die Initiative «Potential nutzen – Versorgung sichern: Für eine vorausschauende Energiepolitik im Baselbiet» wird von über 75 Prozent der Stimmenden abgelehnt. Ähnlich das Resultat bei der «Transparenz- und Mitwirkungsinitiative» – hier ist der Nein-Stimmen-Anteil derzeit bei 72 Prozent.

Ein Ja mit rund 57 Prozent gibt es derzeit bei der Verfassungsänderung zum Thema Kreislaufwirtschaft.