Im Kanton St. Gallen wurde auch in den Gemeinden abgestimmt und gewählt. Hier finden Sie die wichtigsten Entscheide.

Altstätten

Die Stadt beteiligt sich an der Sanierung der Sportanlage Grüntal mit mehr als 3 Millionen Franken.

Andwil

David Holenstein (SVP) ist zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt worden.

Berg

Das neue Reglement für die Interessengemeinschaft Dorf- und Gemeindeleben («IG Dorfleben») wurde deutlich abgelehnt, mit einer Zweidrittelsmehrheit.

Eschenbach

Karen Peier (FDP) tritt aus beruflichen Gründen vorzeitig aus dem Gemeinderat zurück. Für die Ersatzwahl stehen drei Kandidierende zur Wahl.

Flums

Die Gemeinde kann die Liegenschaft «Haus Guscha» kaufen. Ziel ist der Aufbau eines integrierten Campus-Modells für die Altersversorgung.

Gaiserwald

Für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Ebnet in Abtwil muss mit Baukosten von rund 43.7 Millionen Franken gerechnet werden.

Gams

Mit über 90 Prozent Ja sagen die Stimmberechtigten von Gams zum Bau eines neuen Reservoirs in Haslen und weiteren Leitungsprojekten.

Goldach

Ein neuer Wärmeverbund, der den Bodensee als Quelle erneuerbarer Energie nutzt, soll Haushalte und Betriebe nachhaltig mit Wärme versorgen. Die Goldacher Stimmberechtigten stimmten dem Vorhaben zu.

Gommiswald

Der Baukredit für den Neubau einer Doppelturnhalle mit Schulräumlichkeiten für über 15 Millionen Franken wurde deutlich angenommen.

Gossau

In Gossau stehen Abstimmungen zum 10. Nachtrag der Gemeindeordnung und zur Anpassung verschiedener Bestimmungen an neues Recht an. Zudem entscheidet die Stimmbürgerschaft über das Ratsreferendum zum Steuerfuss von 116 Prozent statt der vom Stadtparlament beschlossenen 121 Prozent.

Kirchberg

Für die Ersatzwahl in den Gemeinderat treten folgende drei Kandidierende an: Christoph Kauz, Ronny Roth und Myriam Scheidegger.

Lichtensteig

Nach dem Wegzug von Gemeinderätin Pamela Städler wird eine Ersatzwahl für die restliche Amtsdauer bis 2028 durchgeführt.

Lütisburg

In Lütisburg entscheiden die Stimmberechtigten über den Zusammenschluss der Primarschulgemeinde mit der politischen Gemeinde sowie über die Ersatzwahl eines Gemeinderatsmitglieds für den Rest der Amtsdauer 2025 bis 2028.

Muolen

Nach dem Rücktritt der Gemeindepräsidentin Sabrina Egger (Die Mitte) per Ende März 2026 findet nun die Ersatzwahl statt.

Nesslau

Für den Neubau eines Mehrzweckgebäudes und den Ausbau des Feuerwehrdepots ist ein Kredit in der Höhe von 11.7 Millionen Franken beantragt.

Rapperswil-Jona

Die Umsetzung baulicher Massnahmen in der Rapperswiler Eishalle Lido erfordert einen Baukredit von 5.9 Millionen Franken.

Uznach

Nach acht Jahren im Gemeinderat Uznach tritt Gemeindevizepräsidentin Isabelle Kuster per Ende März 2026 von ihrem Amt zurück, was eine Ersatzwahl für den Gemeinderat erforderlich macht.

Weesen

Neben der Gemeinderats-Ersatzwahl steht ein Verpflichtungskredit über 1.2 Millionen Franken zum Erwerb der Stockwerkeigentumsanteile am Gemeindehaus zur Abstimmung.

Wil

Die SP-Initiative «Wil will wohnen» wurde mit knapp 60 Prozent der Stimmen abgelehnt. Sie forderte, dass es in der Stadt bis zum Jahr 2050 mindestens dreimal so viele gemeinnützige Wohnungen geben sollte wie heute.