Der Kanton St. Gallen darf das Land an den Thurgau verkaufen.

Verkauf Wil West Kanton St. Gallen: Verkauf Grundstücke und Kompensation Fruchtfolgeflächen JA 54.7% 85'420 Stimmen

NEIN 45.3% 70'794 Stimmen

Der Widerstand gegen das Wirtschaftsprojekt im Westen der St. Galler Stadt Wil blieb bis zuletzt gross. Allen voran Grüne und SVP stemmten sich gegen die Vorlage. Sie bemängelten den Landverlust sowie den Preis. Ohne Erfolg. Mit rund 55 Prozent Ja-Stimmen gaben die Stimmberechtigten ihren Segen.

Der Kanton St. Gallen darf rund 125'000 Quadratmeter Land an die Thurgauer verkaufen. Darauf soll das neue Wirtschaftsgebiet «Wil West» entstehen. St. Gallen erhält für seinen Boden rund 20 Millionen Franken. Die St. Galler wollen rund einen Drittel davon für neue Ackerflächen ausgeben. In der Staatskasse soll am Ende gut die Hälfte davon bleiben.

3000 neue Arbeitsplätze versprochen

Das neue Wirtschaftsgebiet soll auch einen neuen Autobahnanschluss erhalten. Prognosen gehen von bis zu 3000 neuen Arbeitsplätzen aus, die im Westen der Stadt Wil entstehen sollen. Das Grossprojekt drehte eine Extrarunde.

Im Herbst 2022 erlitt «Wil West» überraschend Schiffbruch. Damals wurde über eine Vorfinanzierung von 35 Millionen abgestimmt. SVP, SP und Grüne brachten das Vorhaben damals zu Fall. Kritisiert wurden Landverlust und mangelnde Nachhaltigkeit.

Die beiden Kantone gingen über die Bücher. Weniger versiegelte Böden, mehr Grünraum, nachhaltigere Bauweise, weniger Autoverkehr und weniger Parkplätze. Das seien die Vorteile der überarbeiteten Version, betonten die Kantone St. Gallen und Thurgau. Für die konkrete Umsetzung besorgt sein, soll der Thurgau.

Ja auch bei den anderen St. Galler Vorlagen

Um einen Autobahnanschluss ging es auch in der Region Rorschach. Die St. Gallerinnen und St. Galler stimmten über dort den Bau der «Kantonsstrasse zum See» sowie einen neuen Autobahnzubringer im Gebiet «Witen» ab. Die Vorlage erhielt 54 Prozent Ja-Stimmen.

Kantonsstrasse zum See Kanton St. Gallen: Bau «Kantonsstrasse zum See» mit Kostenbeteiligung am «Anschluss Witen mit Zubringer» JA 54.0% 83'034 Stimmen

NEIN 46.0% 70'678 Stimmen

Sehr deutlich war die Zustimmung für den Neubau der Berufsschule in Rapperswil-Jona. 80 Prozent der Stimmberechtigten sagten Ja zum Kredit von 91 Millionen Franken. Die Vorlage war unbestritten.