Die Schweiz stimmt über die Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)» ab.

Die Vorlage verlangt, dass der Bund für die Bekämpfung des Klimawandels und seiner Folgen deutlich mehr Mittel einsetzt.

Für eine Annahme der Vorlage sind das Volks- wie auch das Ständemehr nötig.

Die Initiantinnen und Initianten wollen, dass der Bund einen Fonds einrichtet und jährlich einen Betrag in der Höhe von 0.5 bis 1 Prozent der Schweizer Wirtschaftsleistung einzahlt. Mit dem Fonds soll insbesondere die Verminderung der Treibhausgasemissionen, der sparsame und effiziente Energieverbrauch sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützt werden. Zudem soll der Bund die CO₂-Entnahme und -Speicherung und die Biodiversität fördern. Auch wäre die Aus- und Weiterbildung für Fachkräfte zu unterstützen, die für die Umsetzung der Massnahmen benötigt wird.

Was würde sich ändern?

Der Bund müsste jährlich einen Betrag in den Klimafonds einzahlen. Im Jahr 2024 wären dies vier bis acht Milliarden Franken gewesen. Somit müsste der Bund zwei- bis viermal mehr Geld als heute für die Klima- und Energiepolitik bereitstellen.

Diese Gesetzgebung gilt heute Box aufklappen Box zuklappen 2021 sagte das Schweizer Stimmvolk knapp Nein zum revidierten CO2-Gesetz. Mit dem Gesetz wäre unter anderem die Lenkungsabgabe auf fossile Brennstoffe (Heizöl und Erdgas) angehoben worden und auf Abflüge aus der Schweiz hätte eine Flugticketabgabe erhoben werden sollen. Nach dem Nein einigten sich National- und Ständerat auf eine neue Gesetzesanpassung, die Anfang 2025 in Kraft getreten ist. Die Lenkungsabgabe auf Brennstoffe wurde nicht erhöht und Treibstoffe, wie Benzin und Diesel, bleiben von einer Lenkungsabgabe ausgeschlossen. Ja sagte die Bevölkerung dafür 2023 zum Klima- und Innovationsgesetz, das ebenfalls Anfang 2025 in Kraft getreten ist. Es setzt das Netto-Null-Ziel der Schweiz bis 2050 im Gesetz fest und setzt auf Förderung – etwa für den Ersatz von Öl- und Gasheizungen.

Die Initiative macht keine Angaben dazu, wie diese zusätzlichen Ausgaben finanziert werden sollen. Klar ist aber, dass die Ausgaben zumindest vorübergehend von der Schuldenbremse ausgenommen würden.

Legende: Die Schweiz hat bereits 2023 mit dem Klima- und Innovationsgesetz entschieden, ihre Treibhausgasemissionen, vor allem von CO₂, bis 2050 auf netto null zu senken. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentieren, dass Bund, Kantone und Gemeinden bereits heute daran arbeiten, das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen. Ein zusätzlicher Fonds sei dafür nicht notwendig. Zudem würde ein solcher Fonds den Bundeshaushalt jährlich mit Milliardenbeträgen belasten. Weil er die Schuldenbremse umgehen würde, bestehe die Gefahr einer zusätzlichen Verschuldung.

Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Im Nationalrat sprachen sich 127 Mitglieder dagegen aus, 69 dafür. Im Ständerat wurde die Vorlage mit 33 zu 11 Stimmen abgelehnt.

Gemäss der zweiten SRG-Umfrage hätten im Februar 65 Prozent der Stimmberechtigten die Klimafonds-Initiative abgelehnt. Dafür hätten sich 31 Prozent ausgesprochen.