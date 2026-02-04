Die Mitte-Frauen haben bei der Klimafonds-Initiative die Ja-Parole gefasst, obwohl sich die Mitte-Partei im Parlament klar gegen die Initiative ausgesprochen hat. Die Frauenpartei war schon früher durch progressive Haltungen aufgefallen.

Die Mitte-Frauen hatten im Dezember die Ja-Parole zur Klimafonds-Initiative von SP und Grünen beschlossen. Zwar sprechen sich auch die EVP sowie Teile der GLP für die Initiative aus, ansonsten stehen die Mitte-Frauen aber ausserhalb des rot-grünen Lagers ziemlich allein da mit ihrer Haltung zur Klimafonds-Initiative.

Abweichung bei Umweltthemen

Das überrascht insofern, als dass die Mitte im Ständerat wie auch im Nationalrat geschlossen gegen die Klimafonds-Initiative gestimmt hat. Die Präsidentin der Mitte-Frauen Christina Bachmann-Roth sagt dazu: «Die Mitte-Frauen weichen in Sachen Klimaschutz und Umwelt oft von der Mutterpartei ab. Wir gewichten dieses Thema einfach sehr stark.»

Tatsächlich hatten die Mitte-Frauen bereits bei der Biodiversitätsinitiative, über die im Herbst 2024 abgestimmt wurde, die Ja-Parole gefasst. Auch diese Initiative fand im bürgerlichen Lager kaum Zuspruch.

Legende: Christina Bachmann-Roth ist seit 2021 Präsidentin der Mitte-Frauen Schweiz. Keystone / WALTER BIERI

Das Problem sei, dass das Thema Klima und Umwelt so stark von links geprägt sei, das Gleiche gelte etwa auch für die Gleichstellung, findet Christina Bachmann-Roth. «Es braucht unbedingt auch eine bürgerliche Klima- und Umweltpolitik und ich glaube, da spielen die Mitte-Frauen eine wichtige Rolle.» Sie betont aber, dass die Mitte-Frauen die gleichen Werte und Grundüberzeugungen hätten wie ihre Mutterpartei.

Mehr Meinungsvielfalt im Zentrum

Dass die Frauensektion einer Partei eine andere Parole beschliesst als die Mutterpartei, komme vor, sei aber nicht die Norm, sagt Cloé Jans, Politologin beim Forschungsinstitut GFS Bern: «Häufiger ist, dass einzelne Kantonalparteien eine andere Parole beschliessen als die Mutterpartei.»

In den Zentrumsparteien ist die Fraktionsdisziplin weniger gross als bei den Polparteien.

Dass es bei einer Zentrumspartei eher solche Abweichungen gebe, überrasche indes nicht: «In den Zentrumsparteien ist die Fraktionsdisziplin auch im Parlament weniger gross als bei den Polparteien.»

Zudem beobachtet Cloé Jans, dass etwa auch die FDP-Frauen derzeit sehr sichtbar sind – etwa aktuell im Zusammenhang mit der Vorlage zu Individualbesteuerung. Wie die Mitte-Frauen seien auch sie oft progressiver unterwegs als die Mutterpartei.

Starke Mitte-Frauen

Der selbstbewusste Auftritt der Mitte-Frauen sei kein neues Phänomen, sagt zudem Sarah Bütikofer, Politikwissenschafterin beim Forschungsinstitut Sotomo. «Die Mitte-Frauen haben sich schon früh als eigenständige politische Kraft eingebracht.»

Die Frauen der Partei gingen aber öfter ihren eigenen progressiveren Weg.

Sie hätten auch in den 1990ern und 1980ern für gleichstellungspolitische Themen gekämpft. «Seit Frauen auf nationaler Ebene politisieren durften, war die CVP immer mit starken Frauenfiguren präsent.» Sarah Bütikofer nennt Judith Stamm, Josi Meier und Eva Segmüller als Beispiel. Eva Segmüller war von 1987 bis 1992 Präsidentin der CVP. Sie war damit die erste Frau an der Spitze einer Bundesratspartei.

«Die CVP war der Inbegriff des Konservativen. Die Frauen der Partei gingen aber öfter ihren eigenen progressiveren Weg», sagt Sarah Bütikofer. Sie hätten etwa Anfang der 2000er-Jahre die Fristenlösung befürwortet, die der Frau den Entscheid über einen Schwangerschaftsabbruch zugesteht. Zudem hätten sie auch fraktionsintern manchmal die Männer von ihren Positionen überzeugen können. Die Mitte-Frauen haben also schon immer gern selbstbewusst eine eigene Haltung gezeigt.