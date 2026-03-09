SP, FDP und SVP sind die Gewinner der Parlamentswahlen, GLP und Grüne auf der anderen Seite verlieren Sitze.

Die linken Parteien haben ihre knappe Mehrheit im Stadtzürcher Parlament behauptet. Das dank der SP. Die Partei legt im Gemeinderat vier Sitze zu und bleibt stärkste Kraft.

Am Wahlsonntag dominierte die SP in acht der neun Zürcher Wahlkreise. Mit einem Stimmenzuwachs von 3.6 Prozentpunkten kommt sie neu auf einen Wähleranteil von 32.2 Prozent – und geht klar als Siegerin aus der Wahl hervor.

Aber auch die Bürgerlichen konnten jubeln. FDP und SVP gewinnen je zwei Sitze. Auch die Mitte sichert sich einen zusätzlichen Parlamentssitz.

Legende: Immerhin hat die Partei zwei Sitze dazugewonnen, der glücklose FDP-Kandidat Përparim Avdili kann trotzdem noch lachen. Keystone/Gaetan Bally

Die FDP konnte den Wahlkreis 7 und 8 für sich entscheiden. Sie steigert ihren Stimmenanteil um einen Prozentpunkt auf 18.5 Prozent. Die SVP legt 1.4 Prozentpunkte zu und erreicht neu 12.6 Prozent.

Zu den Verlierern gehören GLP und Grüne. Zudem verpasst die EVP den Wiedereinzug ins Stadtparlament.

EVP verpasst die Hürde knapp

Die EVP verpasst die 5-Prozent-Hürde im Kreis 12 mit 4.95 Prozent nur knapp. Eine Nachzählung ist deshalb nicht ausgeschlossen. Bleibt das Resultat bestehen, verliert die Partei ihre drei Sitze und wird in der kommenden Legislatur nicht mehr im Gemeinderat vertreten sein.