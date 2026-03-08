- Wer beerbt die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch? Vier Kandidierende treten an.
- Wird der Zürcher Stadtrat noch linker? Sechs Bisherige und elf Neue treten an.
- Kann Links-Grün die hauchdünne Mehrheit im Zürcher Stadtparlament verteidigen?
- Winterthur steht vor einer Richtungswahl: Gelingt der SP die Rückeroberung des Winterthurer Stadtpräsidiums?
- Im Liveticker liefern wir auch die wichtigsten kommunalen Wahlresultate.
Themen in diesem Liveticker
- Letzte Stimmberechtigte eilen ins Stadthaus Winterthur
- Ausgangslage in Winterthur
- Ausgangslage Stadtparlament Zürich
- Ausgangslage Stadtregierung Zürich
- Zürcher Stadtpräsidium: Wer beerbt Corine Mauch?
- Herzlich willkommen!
Alles zu den kommunalen Wahlen im Kanton Zürich 2026
Am 8. März wählen die Stimmberechtigten in den Städten Zürich und Winterthur eine neue Regierung und ein neues Parlament. Auch das Stadtpräsidium muss in beiden Städten neu besetzt werden. Hier finden Sie eine Übersicht mit Hintergründen und Einschätzungen zu den Wahlen in Zürich und Winterthur.
(Quellen: SRF, sda)