Für 56 Millionen Franken kann der Kanton Freiburg eine neue Lagerhalle bauen.

Das Stimmvolk sagt mit 53.4 Prozent Ja zum Neubau in Givisiez.

Das Resultat ist jedoch aufgrund der angespannten finanziellen Situation des Kantons knapper als erwartet.

Lager für Kulturgüter Kanton Freiburg: Kredit für den Bau eines interinstitutionellen kantonalen Lagers für Kulturgüter (SIC) JA 53.4% 40'350 Stimmen

NEIN 46.6% 35'167 Stimmen

Ob Münzen aus der Römerzeit, Dokumente aus der Gründungszeit des Kantons oder archäologische Fundstücke – der Kanton Freiburg verfügt über Kulturgüter im Wert von mehreren Millionen Franken.

Aktuell sind diese auf 29 Standorte verteilt und werden teilweise in Depots gelagert, die nicht den gängigen Konservierungs- und Sicherheitsstandards entsprechen. Das wird sich nun ändern.

Legende: Prunksessel aus dem 16. Jahrhundert, bekannt als «Graf von Gruyère» mit Wappen der Grafen Johann II. und Marguerite de Vergy. ZVG/Schloss Gruyères

Der Kanton Freiburg kann nach dem Ja des Stimmvolks in Givisiez eine neue Halle bauen, die den Bedarf an Lagerraum für die nächsten 25 Jahre decken soll – jene der Kantons- und Universitätsbibliothek sogar für 40 Jahre. Kostenpunkt: 56 Millionen Franken.

Auf einer Fläche von 23'800 Quadratmetern sollen insgesamt sechs Millionen Objekte im Wert von über 420 Millionen Franken gelagert werden. Vorgesehen sind mehrere Räume, in denen verschiedene Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten eingestellt werden können.

Teures Projekt kritisiert

Diese hohen Kosten wurden in der Parlamentsdebatte im Herbst 2024 kritisiert. Letztlich genehmigte der Grosse Rat den Kredit jedoch deutlich mit 95 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme, bei zwei Enthaltungen.

Die grossen Parteien haben alle, wenn auch zum Teil widerwillig, die Ja-Parole beschlossen. Widerwillig deshalb, weil es sich um ein teures Projekt handelt und die Finanzlage des Kantons angespannt ist. Die FDP meinte beispielsweise, dass solche Projekte in Zukunft kosteneffizienter geplant werden müssten.

Legende: Das Buntglasfenster mit dem Wappen des Hauses Savoyen lagert im Depot der Gottfried-Keller-Stiftung in Bern. Vitromusée Romont/Yves Eigenmann

In Freiburg ist man sich grundsätzlich einig: Es braucht ein besseres Lager für die Kulturgüter. Das sieht auch das Stimmvolk so: 53.43 Prozent sagten ja zum neuen Lager. Die Stimmbeteiligung lag bei 35.2 Prozent. Das Resultat ist jedoch knapper als erwartet.

Ich war sogar recht pessimistisch.

Dass es knapp werden könnte, habe sie in den letzten Wochen vermutet, sagt Isabelle Chassot, Ständerätin des Kantons Freiburg und ehemalige Direktorin des Bundesamts für Kultur: «Die Finanzlage hat sich verschlechtert. Die Leute sind sehr verunsichert. Ich war sogar recht pessimistisch.» Deshalb sei sie sogar erleichtert, dass es überhaupt gereicht hat: «Ich bin vor allem froh um das Kulturgut in unserem Kanton.»

Ein abstraktes Projekt in schwierigen Zeiten

Erleichtert zeigt sich auch der zuständige Staatsrat Jean-François Steiert. Bei der Diskussion sei nicht die Lagerhalle an sich umstritten gewesen. Aber: «Überall wird gespart, man muss mehr ausgeben und hat jeden Monat weniger im Portemonnaie. Gleichzeitig braucht man Geld für etwas Abstraktes wie eine Kulturgüterhalle.» Deshalb sei man auf alle Resultate gefasst gewesen.

Die Bevölkerung hatte genau dasselbe Dilemma wie wir.

Die SVP fühlt sich durch das Abstimmungsresultat bestätigt. Die Partei war jene, die die meiste Kritik äusserte, sie hat die Vorlage auch nur knapp unterstützt. «Ich glaube, die Bevölkerung hatte genau dasselbe Dilemma wie wir. Man braucht das Projekt, aber wir haben immer weniger Geld im Kanton Freiburg und könnten dieses Geld für etwas anderes brauchen», sagt Timon Gavallet, Präsident der SVP Kanton Freiburg.

Für die Partei sei klar, dass das Projekt nicht mehr kosten dürfe, als die genehmigten 56 Millionen Franken. Dasselbe machte bereits die FDP vor der Abstimmung deutlich.

Das Lagerzentrum in Givisiez in der Agglomeration Freiburgs soll 2028 in Betrieb genommen werden. Die Bauarbeiten sollen noch diesen Frühling beginnen