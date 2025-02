Ob Münzen aus der Römerzeit, Dokumente aus der Gründungszeit des Kantons Freiburg oder archäologische Fundstücke – der Kanton Freiburg verfügt über Kulturgüter im Wert von mehreren Millionen Franken.

Legende: Das Buntglasfenster mit dem Wappen des Hauses Savoyen lagert im Depot der Gottfried-Keller-Stiftung in Bern. Vitromusée Romont/Yves Eigenmann

Aktuell sind diese auf 29 Standorte verteilt und werden teilweise in Depots gelagert, die nicht den gängigen Konservierungs- und Sicherheitsstandards entsprechen.

Hohe Kosten sorgten für Diskussion

Darum will der Kanton Freiburg eine neue Lagerhalle bauen, die den Bedarf an Lagerraum für die nächsten 25 Jahre deckt. Kostenpunkt: 56 Millionen Franken. Diese hohen Kosten wurden in der Parlamentsdebatte im Herbst 2024 denn auch kritisiert. Doch letztlich genehmigte der Grosse Rat den Kredit mit 95 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme und bei zwei Enthaltungen.

Legende: Prunksessel aus dem 16. Jahrhundert, bekannt als «Graf von Gruyère» mit Wappen der Grafen Johann II. und Marguerite de Vergy. ZVG/Schloss Gruyères

Die Freiburger Stimmbevölkerung wird am 9. Februar 2025 über den Kredit von 56 Millionen Franken abstimmen. Falls eine Mehrheit Ja sagt, soll das Lagerzentrum in Givisiez in der Agglomeration Freiburgs 2028 in Betrieb genommen werden.