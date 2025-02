Per E-Mail teilen

Stimmrechtsalter 16 Kanton Luzern: Verfassungsinitiative «Ja zum Stimmrechtsalter 16!» JA 20.9% 26'242 Stimmen

NEIN 79.1% 99'553 Stimmen

Im Kanton Luzern dürfen Jugendliche weiterhin erst ab 18 Jahren wählen und abstimmen.

Der Nein-Stimmenanteil lag bei rund 79 Prozent, bei einer Stimmbeteiligung von 45 Prozent.

Das Begehren war in sämtlichen Wahlkreisen und allen 79 Luzerner Gemeinden chancenlos.

Die Initiative forderte eine Senkung des Stimmrechtsalters um zwei Jahre. Jugendliche hätten damit bereits abstimmen und wählen können, bevor sie die Volljährigkeit erreichen. Wer jedoch in ein Amt gewählt werden will, hätte weiterhin mindestens 18 Jahre alt sein müssen.

Legende: Sollen im Kanton Luzern auch 16-Jährige abstimmen und wählen dürfen? Die Stimmberechtigten lehnten diese Idee deutlich ab. Keystone/Christian Beutler

Alle Gemeinden und Wahlkreise lehnten dieses Begehren ab. Am deutlichsten Nein sagt der Wahlkreis Entlebuch mit fast 90 Prozent aller Stimmen. Am meisten Zustimmung erfuhr das Anliegen in der Stadt Luzern mit einem Ja-Anteil von knapp 35 Prozent.

Enttäuschung und Ermunterung

Hinter der Verfassungsinitiative steht eine Allianz aus den Jungparteien der SP, der Grünen, der GLP und der Mitte. Sie zeigt sich in einer ersten Reaktion enttäuscht. «Die Demokratie pflegen bedeutet, sie stets weiterzuentwickeln. Heute wurde uns das verwehrt», schreibt sie in einer Mitteilung.

Die Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektorin Ylfete Fanaj würdigt heute Nachmittag den «engagierten» und «konstruktiven Abstimmungskampf» der Jungparteien. In einer Mitteilung ermutigt sie die jungen Menschen, sich weiterhin in Verbänden oder Jugendparlamenten einzubringen.

Stimmrechtsalter 16 bisher nur in Glarus Box aufklappen Box zuklappen In der Schweiz können Minderjährige einzig im Kanton Glarus wählen und abstimmen. Die Landsgemeinde nahm die Vorlage 2007 knapp an. Das Begehren war in anderen Kantonen bisher chancenlos. Zuletzt hat das Aargauer Volk eine entsprechende Volksinitiative im November 2024 wuchtig verworfen. Auch in Uri, Zürich und Bern wurden ähnliche Initiativen in den letzten Jahren abgelehnt.

Die Luzerner Regierung war gegen das Stimmrechtsalter 16. Es sei verwirrend, wenn 16-Jährige zwar wählen können, sich selber aber nicht zur Wahl stellen dürfen, hiess es von deren Seite. Auch das Parament lehnte die Initiative ab. Hier sprachen sich vor allem SVP, Mitte und FDP sprachen dagegen aus.