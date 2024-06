Im Kanton Bern kommt es in mehreren Gemeinden zu Abstimmungen und Wahlen. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Brienz

In der Gemeinde kann die Zivilschutzanlage Kienholz saniert werden. Die Stimmbevölkerung hat dem Verpflichtungskredit von 2.2 Millionen Franken zugestimmt – mit 824 Ja- zu 194 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 43.9 Prozent. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli eingereicht werden.

Frutigen

Das Gemeindehaus im Dorf kann umgebaut werden. Die Frutiger Stimmbevölkerung hat der Projektänderung zugestimmt – mit 1444 Ja-Stimmen zu 696 Nein-Stimmen. Auch der Nachkredit von 50'000 Franken für eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gemeindehauses wurde angenommen. 1364 Stimmberechtigte sprachen sich dafür aus, 768 dagegen. Die Stimmbeteiligung betrug 42.1 Prozent.

Signau

Nach Eggiwil, Röthenbach und Bowil hat auch Signau der Reform der Oberstufe der Schule Signau zugestimmt. Die Vorlage wurde mit 70.4 Prozent angenommen. 29.5 Prozent der Stimmbevölkerung waren gegen das Projekt. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um in Signau auf den 1. August 2025 das durchlässige Schulmodell einzuführen. In einem durchlässigen Modell ist als Realschülerin oder -schüler möglich, entweder Mathematik, Deutsch oder Französisch in der Sekundarschule zu besuchen.

Steffisburg

Wer in der Gemeinde Steffisburg wohnt, kann künftig bei der Gemeinde keine Darlehen oder Stipendien mehr beantragen. Die Stimmbevölkerung hat eine entsprechende Vorlage deutlich angenommen. Das Vorhaben geht zurück auf eine Motion des Gemeindeparlaments, wonach das Reglement unter anderem aufgrund der sinkenden Nachfrage aufgehoben werden soll. Die Juso Thun-Berner Oberland ergriffen das Referendum. Deshalb lag der Entscheid bei der Stimmbevölkerung.

Wilderswil

Das Gewässerschutzgesetz in der baurechtlichen Grundordnung kann umgesetzt werden. Die Stimmbevölkerung hat es mit 570 zu 131 Stimmen gutgeheissen. Die Umsetzung des Bauinventars (Baudenkmäler und Baugruppen) wird mit 539 zu 144 Stimmen angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 42.6 Prozent.