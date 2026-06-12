Bei der Energiepolitik-Initiative zeichnet sich ein Nein ab

Trend: Baselbieter Bevölkerung bestätigt Verbot von fossilen Heizungen.

Eine Initiative wollte das de facto Verbot von Neuinstallationen von fossilen Heizungen im Kanton rückgängig machen, doch das Stimmvolk lehnt die Initiative voraussichtlich ab.

Daneben wird über zwei weitere Vorlagen abgestimmt, unter anderem über die Gestaltung der Hauptstrasse in Birsfelden.

Nach Auszählung von einem Grossteil der Gemeinden sieht es bei der Energiepolitik-Initiative nach einem Nein aus. Knapp 55 Prozent der Stimmenden lehnen die Initiative des Hauseigentümer-Verbands ab. Einige Gemeinden fehlen allerdings noch, das Schlussresultat wird aber wohl kaum noch von diesem Ergebnis abweichen.

Bürgerliche für ein Ja, Linke lehnen Initiative ab

Mit diesem Nein zur Initiative bleibt bei der Energiepolitik im Kanton Baselland alles beim Alten. Seit diesem Jahr gilt ein faktisches Verbot von Öl- und Gasheizungen. Dies geht zurück auf Bestimmungen, die Landrat und Regierung per Dekret erlassen hatten.

Hauseigentümerverband, SVP und Teile der FDP kritisieren dieses Dekret und sammelten Unterschriften für die vorliegende Initiative. Sie fordern, dass weitreichende Vorgaben künftig im Gesetz geregelt und damit referendumsfähig werden. SP, Grüne, GLP und Mitte sehen darin hingegen einen Rückschritt. Sie warnen, die Initiative bremse die Energiewende.