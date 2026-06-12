Mitte Juni entscheidet die Baselbieter Stimmbevölkerung über die Initiative «Energiepolitik nur mit der Bevölkerung».

Diese verlangt, dass wichtige Entscheidungen im Energiebereich nicht mehr nur von Regierung und Parlament getroffen werden dürfen.

Daneben wird über zwei weitere Vorlagen abgestimmt, unter anderem über die Gestaltung der Hauptstrasse in Birsfelden.

Auslöser der Initiative «Energiepolitik nur mit der Bevölkerung» ist das Energiegesetz, das 2024 angenommen wurde. Für Diskussionen sorgten Bestimmungen, die Landrat und Regierung per Dekret erlassen hatten. Dazu gehört unter anderem die Pflicht, Öl- und Gasheizungen durch erneuerbare Systeme zu ersetzen.

Die Initianten aus Hauseigentümerverband, SVP und Teilen der FDP kritisieren diese Praxis. Sie fordern, dass weitreichende Vorgaben künftig im Gesetz geregelt und damit referendumsfähig werden. Gegner sehen darin hingegen einen Rückschritt. Sie warnen, die Initiative bremse die Energiewende.

SP, Grüne, GLP und Mitte lehnen die Vorlage ab. Die Regierung empfiehlt ebenfalls ein Nein. Erste Resultate aus den Gemeinden werden am Mittag erwartet.