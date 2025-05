Aarau

Die Stadt Aarau wird bis 2045 grüner. Das Stimmvolk sagte sowohl zur Stadtklima-Initiative als auch zum Gegenvorschlag der Stadtregierung Ja. Bei der Stichfrage sprachen sich die Aarauerinnen und Aarauer dann knapp für den Gegenvorschlag aus (2660 zu 2441 Stimmen). Die Initiative forderte, dass fünf Prozent aller öffentlich befestigten Flächen im Eigentum der Stadt Aarau entsiegelt und bepflanzt werden sollen, und zwar bis zum Jahr 2032. Mit dem Ja zum Gegenvorschlag unterstützt das Aarauer Stimmvolk zwar dieses Begehren - gemäss Gegenvorschlag soll aber bis 2045 Zeit bleiben, um das Klima-Ziel zu erreichen.

Bözberg

Das Feuerwehrmagazin in der Gemeinde Bözberg wird nicht vergrössert. Das Stimmvolk lehnt den Kredit über 400'000 Franken deutlich ab. Die Gemeindeversammlung hatte dem Kredit noch zugestimmt. Gegnerinnen und Gegner kritisierten, dass die Kosten für Büro und Garderobe zu hoch seien. Damit bleibt das Magazin in seiner heutigen Form vorerst bestehen. Das, obwohl die Aargauische Gebäudeversicherung die Platzverhältnisse kritisiert hatte.

Dietwil

In Dietwil hat die Bevölkerung bei einer Referendumsabstimmung deutlich Nein gesagt zur Erweiterung des Werkhofs mit einem Remisen-Anbau. In der einen Vorlage ging es um einen Kredit in der Höhe von 430'000 Franken, in der anderen um einen Tauschvertrag für einen Landabtausch. Beide wurden an der Urne deutlich abgelehnt.

Bezirkswahlen Gerichtspräsidium Box aufklappen Box zuklappen Lenzburg Für die Wahl einer neuen Gerichtspräsidentin für den Bezirk Lenzburg braucht es einen zweiten Wahlgang. Heute erreichte keine der fünf Kandidatinnen das absolute Mehr. Zurzach Die parteilose Diana Suter ist als neue Gerichtspräsidentin am Bezirksgericht Zurzach gewählt. Sie erhielt knapp 5000 Stimmen und lag damit deutlich vor ihrem Konkurrenten Pascal Droux (parteilos), der rund 1000 Stimmen erhielt.

Künten

Seit 2015 wird um den Reusssteg gestritten. Gegen das Projekt einer flachen Hängebrücke zwischen Künten und Fischbach-Göslikon wurde das Referendum ergriffen. Das Stimmvolk hat dem Verpflichtungskredit für das Projekt knapp zugestimmt – mit 358 Ja- zu 316 Nein-Stimmen. Fischbach-Göslikon hat dem Kredit bereits an der Gemeindeversammlung zugestimmt.

Legende: An dieser Stelle soll vom Campingplatz her eine Brücke über die Reuss gebaut werden. SRF/Stefan Ulrich

Muhen

Das Stimmvolk bestätigt die neue Gemeindeordnung. Im Juni 2024 scheiterte diese noch an der Gemeindeversammlung. Unter anderem ging es um die Einführung der Begriffe «Gemeindepräsidentin» und «Vizepräsident». Umstritten war bei der damaligen Revision die Einführung des Gendersterns. Der Gemeinderat hat in der jetzigen Gemeindeordnung darum auf den Genderstern verzichtet. Die Vorlage wurde heute deutlich angenommen.

Diverse Gemeinderatswahlen im Aargau Box aufklappen Box zuklappen In Seon ist heute niemand zum neuen Gemeindeammann gewählt worden. Das beste Resultat erzielte der amtierende Vize-Ammann, der parteilose Otto Walti, mit 427 Stimmen. Seine Konkurrentin Christine Iten lag knapp 80 Stimmen hinter ihm. Gewählt wurde dafür ein neuer Vize-Ammann: Markus Rihner von der Mitte gewann die Wahl mit Abstand. In Neuenhof wurde Tobias Baumgartner im zweiten Wahlgang in den Gemeinderat gewählt. Der Parteilose setzte sich in der Kampfwahl gegen Markus Hächler (parteilos) durch.

Uerkheim

In Uerkheim heisst der Gemeindeammann künftig Gemeindepräsident. Beziehungsweise der Vizeammann künftig Vizepräsident. Das Stimmvolk hat die angepasste Gemeindeordnung deutlich angenommen. Bei der Abstimmung ging es auch um diverse Änderungen bei den Aufgaben und Kompetenzen des Gemeinderats.

Wettingen

In Wettingen wird über eine Teilrevision der Gemeindeordnung abgestimmt. Bei längeren Ausfällen im Einwohnerrat, soll es möglich sein, eine Stellvertretung einzusetzen. Möglich sein soll dies bei Ausfällen aufgrund von Mutterschaft, Krankheit oder Unfall.